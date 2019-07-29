«Уральские авиалинии» открывают рейсы из Перми в Анталью

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запускает чартерные рейсы по маршруту Пермь — Анталья — Пермь. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта. Полетная программа начнется 2 августа и продлится до конца действия летнего расписания.

Рейсы будут осуществляться по пятницам на воздушных судах Airbus A321, рассчитанных на перевозку 200 пассажиров. Время в пути из Перми в Анталью составит 4 часа 30 минут.

Сейчас из Перми в Анталью выполняют рейсы шесть авиакомпаний: «Россия», Pegas Fly, Nordwind Airlines, Red Wings, Azur Air и Royal Flight.