«Россети Сибирь» за полгода приняли на обслуживание более 15 км бесхозяйных сетей в Красноярском крае

Компания «Россети Сибирь» за первое полугодие 2019 года приняла на обслуживание в Красноярском крае 37 бесхозяйных энергетических объектов, в том числе линии электропередач общей протяженностью 15,4 км.

Основная часть объектов расположена на территории Красноярска. Однако самая протяженная линия электропередач, принятая на баланс Россетей – около 4 км – находится в Березовском районе.

Программа по приему брошенных линий электропередачи и трансформаторных подстанций разработана Красноярским филиалом компании «Россети Сибирь» совместно с правительством Красноярского края и реализуется с 2014 года. За это время филиал принял на техническое обслуживание 530 энергообъектов общей протяженностью более 400 км. Находясь без контроля, такие линии и подстанции представляли угрозу для населения.

"Это общая проблема многих регионов - наличие энергообъектов, владельцы

которых их не содержат и не обслуживают. А нередко собственники отсутствуют

совсем. Поэтому консолидация таких сетей на базе крупных и ответственных

энергетических компаний – актуальная задача и необходимое условие для

обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения жителей региона.

Именно крупные электросетевые предприятия, имеющие долгосрочный план

развития, инвестиционную и ремонтную программу, могут качественно

обслуживать такие объекты, проводить их реконструкцию и модернизацию.

Поэтому передача бесхозяйных энергообъектов на баланс крупных

энергопредприятий – важная задача в масштабах всего Красноярского края", -

прокомментировал министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края

Евгений Афанасьев.

Работа по приему бесхозных объектов проводились на всей территории присутствия Россети Сибирь. Всего в СФО в пользование компании перешли более 26 тысяч объектов общей мощностью 972,6 МВА. Протяженность переданных на баланс линий электропередачи (ЛЭП) превысила 2887 км, а объем финансирования составил порядка 247 млн рублей.

«Консолидация энергосетей в одной крупной компании – это государственная стратегия, поэтому компания «Россети Сибирь» будет продолжать эту работу на территории своего присутствия. Профессиональное обслуживание энергообъектов положительно сказывается на качестве энергоснабжения населения и снижает риск возникновения аварийных ситуаций. Еще не маловажно, что после ремонта и приведения в порядок старых сетей у нас появляются возможности технологического присоединения к этим сетям новых потребителей», - отметил генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.