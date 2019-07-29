29 июля, понедельник
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

4

Фото: Архив пресс-службы

Семь греков

Современные ювелиры, за которыми стоит ехать в Грецию

от

Первое, что приходит в голову при упоминании греческого ювелирного искусства,— золото Трои, античные украшения и археологический музей. Тем временем Греция может похвастаться ювелирами, создающими оригинальные, а порой даже модернистские вещи, которые носят мировые знаменитости сегодня и носили полвека назад, которые продаются в крупнейших универсамах мира и на люксовых онлайн-платформах. И, приехав в Афины на каникулы, их бутики стоит отыскать среди прочих достопримечательностей. Ведь вдохновение античностью и желтое золото очень подходят летнему образу, а при должном внимании еще и станут неплохой инвестицией.


Nikos Koulis


Уроженец Афин и потомственный ювелир, Никос Кулис запустил свою марку ювелирных украшений в 2006 году после прохождения курса геммологии в GIA. В своих работах дизайнер легко смешивает классику и современность, создавая актуальные, модные и одновременно вневременные украшения. Ювелиру удалось создать собственный неповторимый и узнаваемый стиль, который можно назвать сияющим футуризмом, близким к эстетике ар-деко. Подвижность, геометризм, архитектурность и нестандартные огранки камней всегда были оправлены в белое золото, но с появлением коллекции Feelings в этом году — теперь еще и в желтое. Бриллианты, изумруды, серый жемчуг и черная эмаль — верные спутники украшений Nikos Koulis, любимых Скарлетт Йоханссон, Алисией Викандер и Меган Маркл.

Ileana Makri


В далеком 1996 году Илеана Макри была одной из первых, кто решился прокладывать себе путь в ювелирный мир необычными украшениями. И вот уже 23 года в афинском ателье Ileqna Makri создаются коллекции, апеллирующие к древнегреческой мифологии, средневековой мистике, религии и художественным движениям. Ювелирный дизайн Илеана изучала в филиале GIA в Санта-Монике, и в некотором смысле популяризация техники паве и микропаве, без которой сейчас не обходится ни один крупный бренд, принадлежит именно ей. Самыми узнаваемыми коллекциями бренда можно считать Snake и Evil Eye, а среди звездных поклонниц дизайнера числятся Ума Турман, Дженнифер Лопес и даже Ленни Кравиц.

Lito


Украшения этой марки — смесь традиционных техник, ретростилистики и современных технологий производства. Выпускница факультета маркетинга и рекламы университета Бостона, Лито Каракостаноглу открыла свою ювелирную студию в Афинах в 1999 году. Но уже в 2004 году ювелир переехала в Париж, чтобы лучше освоить ремесло — скульптуру и рисунок с натуры в Ecole des Beaux Arts, а ювелирный рисунок в Ecole du Louvre. Параллельно с учебой дизайнер работала над заказами для Kenzo, Jean Paul Gaultier и Zadig & Voltaire. А по возвращении в Афины в 2007 году уже имела лояльную клиентскую базу.

Ilias Lalaounis


По свидетельству «Википедии», Элиас Лалаунис был пионером греческого ювелирного искусства. Рожденный в 1920 году и ушедший из жизни в 2013-м, Элиас был ювелиром в четвертом поколении, но в Афинском университете изучал политику и право. Карьера ювелира начиналась в ателье дяди, Ксенофонта Золотаса, и уже к 1940 году он встал у руля фирмы, а к 1968-му отвечал за дизайн всех украшений. В 1970-х у Ilias Lalaounis были собственные бутики в Париже и Нью-Йорке, а в 1994 году в Афинах открылся Музей ювелирного искусства, названный его именем (Ilias Lalaounis Jewelry Museum), и это одна из трех организаций подобного рода во всем мире, которую непременно стоит посетить всем интересующимся ювелирным делом и находящимся проездом в Афинах. Марка продолжает жить и по сей день благодаря приглашенным дизайнерам, создающим на основе архивного наследия современные вещи. А что касается звездных моментов — стоит лишь упомянуть серьги Ilias Lalaounis, подаренные Джеки Кеннеди-Онассис мужем-миллиардером греком по происхождению Аристотелем Онассисом. Их аналог марка производит и сегодня.

Yannis Sergakis


Потомок греческих торговцев бриллиантами, Яннис Сергакис довольно рано понял, что его гораздо больше привлекает дизайн украшений, чем торговля камнями. После учебы в GIA молодой человек основал собственную ювелирную компанию в 2004 году. 11 лет ушло на выполнение заказов крупных ювелирных компаний Греции, прежде чем в 2015 году появились первые вещи под брендом Yannis Sergakis. Сегодня ювелир создает очень изящные вещи исключительно из золота и бриллиантов и имеет свой бутик в Афинах.

Eugenia Niarchos (Venyx)


Наследница одной из богатейших семей мира, Евгения Ниархос запустила свой ювелирный бренд Venyx World в 2013 году после учебы в GIA и работы в ювелирном департаменте аукционного дома Christie`s в Нью-Йорке. До этого она набивала руку в дизайне украшений, помогая подруге Гайе Репосси (ювелирный бренд Gaia Repossi) и создавая украшения для парижской марки Azzaro. За прошедшие шесть лет Евгения выработала собственный ювелирный стиль: ее вещи, как правило, многоцветны и вдохновлены сверхъестественными или мистическими мотивами. Основной шоурум Venyx World находится в престижном лондонском районе Мейфэр, но представлена марка по всему миру.

Zolotas


Старейший греческий ювелирный дом, созданный в 1895 году Эфимиосом Золотосом, ювелирным мастером, оттачивавшим свое мастерство на Вандомской площади в Париже. Сегодня марка производит украшения из желтого золота на античные и мифологические темы, а среди поклонниц Zolotas прошедших эпох были Элизабет Тэйлор, Джеки Кеннеди, Мариса Беренсон, а также сотрудничество с такими знаменитыми ювелирными дизайнерами, как Клод Лаланн и Палома Пикассо.

Екатерина Зиборова


Комментарии

Печать

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Beauty#30

от 24.07.2019

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Профиль пользователя