Семь греков

Первое, что приходит в голову при упоминании греческого ювелирного искусства,— золото Трои, античные украшения и археологический музей. Тем временем Греция может похвастаться ювелирами, создающими оригинальные, а порой даже модернистские вещи, которые носят мировые знаменитости сегодня и носили полвека назад, которые продаются в крупнейших универсамах мира и на люксовых онлайн-платформах. И, приехав в Афины на каникулы, их бутики стоит отыскать среди прочих достопримечательностей. Ведь вдохновение античностью и желтое золото очень подходят летнему образу, а при должном внимании еще и станут неплохой инвестицией.

Nikos Koulis

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Уроженец Афин и потомственный ювелир, Никос Кулис запустил свою марку ювелирных украшений в 2006 году после прохождения курса геммологии в GIA. В своих работах дизайнер легко смешивает классику и современность, создавая актуальные, модные и одновременно вневременные украшения. Ювелиру удалось создать собственный неповторимый и узнаваемый стиль, который можно назвать сияющим футуризмом, близким к эстетике ар-деко. Подвижность, геометризм, архитектурность и нестандартные огранки камней всегда были оправлены в белое золото, но с появлением коллекции Feelings в этом году — теперь еще и в желтое. Бриллианты, изумруды, серый жемчуг и черная эмаль — верные спутники украшений Nikos Koulis, любимых Скарлетт Йоханссон, Алисией Викандер и Меган Маркл.

Ileana Makri

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В далеком 1996 году Илеана Макри была одной из первых, кто решился прокладывать себе путь в ювелирный мир необычными украшениями. И вот уже 23 года в афинском ателье Ileqna Makri создаются коллекции, апеллирующие к древнегреческой мифологии, средневековой мистике, религии и художественным движениям. Ювелирный дизайн Илеана изучала в филиале GIA в Санта-Монике, и в некотором смысле популяризация техники паве и микропаве, без которой сейчас не обходится ни один крупный бренд, принадлежит именно ей. Самыми узнаваемыми коллекциями бренда можно считать Snake и Evil Eye, а среди звездных поклонниц дизайнера числятся Ума Турман, Дженнифер Лопес и даже Ленни Кравиц.

Lito

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Украшения этой марки — смесь традиционных техник, ретростилистики и современных технологий производства. Выпускница факультета маркетинга и рекламы университета Бостона, Лито Каракостаноглу открыла свою ювелирную студию в Афинах в 1999 году. Но уже в 2004 году ювелир переехала в Париж, чтобы лучше освоить ремесло — скульптуру и рисунок с натуры в Ecole des Beaux Arts, а ювелирный рисунок в Ecole du Louvre. Параллельно с учебой дизайнер работала над заказами для Kenzo, Jean Paul Gaultier и Zadig & Voltaire. А по возвращении в Афины в 2007 году уже имела лояльную клиентскую базу.

Ilias Lalaounis

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По свидетельству «Википедии», Элиас Лалаунис был пионером греческого ювелирного искусства. Рожденный в 1920 году и ушедший из жизни в 2013-м, Элиас был ювелиром в четвертом поколении, но в Афинском университете изучал политику и право. Карьера ювелира начиналась в ателье дяди, Ксенофонта Золотаса, и уже к 1940 году он встал у руля фирмы, а к 1968-му отвечал за дизайн всех украшений. В 1970-х у Ilias Lalaounis были собственные бутики в Париже и Нью-Йорке, а в 1994 году в Афинах открылся Музей ювелирного искусства, названный его именем (Ilias Lalaounis Jewelry Museum), и это одна из трех организаций подобного рода во всем мире, которую непременно стоит посетить всем интересующимся ювелирным делом и находящимся проездом в Афинах. Марка продолжает жить и по сей день благодаря приглашенным дизайнерам, создающим на основе архивного наследия современные вещи. А что касается звездных моментов — стоит лишь упомянуть серьги Ilias Lalaounis, подаренные Джеки Кеннеди-Онассис мужем-миллиардером греком по происхождению Аристотелем Онассисом. Их аналог марка производит и сегодня.

Yannis Sergakis