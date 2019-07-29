Семь греков

Первое, что приходит в голову при упоминании греческого ювелирного искусства,— золото Трои, античные украшения и археологический музей. Тем временем Греция может похвастаться ювелирами, создающими оригинальные, а порой даже модернистские вещи, которые носят мировые знаменитости сегодня и носили полвека назад, которые продаются в крупнейших универсамах мира и на люксовых онлайн-платформах. И, приехав в Афины на каникулы, их бутики стоит отыскать среди прочих достопримечательностей. Ведь вдохновение античностью и желтое золото очень подходят летнему образу, а при должном внимании еще и станут неплохой инвестицией.
Nikos Koulis
Nikos Koulis, колье Feelings, желтое и белое золото, эмаль, бриллианты
Nikos Koulis, кольцо Feelings, желтое и белое золото, эмаль, бриллианты
Nikos Koulis, серьги Feelings, желтое и белое золото, эмаль, бриллианты
Nikos Koulis, серьги Oui, белое золото, эмаль, изумруды, бриллианты
Nikos Koulis, кольцо Oui, белое золото, эмаль, бриллианты
Nikos Koulis, кольцо Oui, белое золото, эмаль, рубин, бриллианты
Уроженец Афин и потомственный ювелир, Никос Кулис запустил свою марку ювелирных украшений в 2006 году после прохождения курса геммологии в GIA. В своих работах дизайнер легко смешивает классику и современность, создавая актуальные, модные и одновременно вневременные украшения. Ювелиру удалось создать собственный неповторимый и узнаваемый стиль, который можно назвать сияющим футуризмом, близким к эстетике ар-деко. Подвижность, геометризм, архитектурность и нестандартные огранки камней всегда были оправлены в белое золото, но с появлением коллекции Feelings в этом году — теперь еще и в желтое. Бриллианты, изумруды, серый жемчуг и черная эмаль — верные спутники украшений Nikos Koulis, любимых Скарлетт Йоханссон, Алисией Викандер и Меган Маркл.
Ileana Makri
Ileana Makri, серьги Grass, желтое золото, бриллианты
Ileana Makri, кольцо Blossom Drops, желтое золото, бриллианты, сапфиры, цаворит
Ileana Makri, серьги Baguette Again, желтое золото, разноцветные сапфиры
Ileana Makri, моно-серьга Sleepy Eye, желтое золото, бриллианты
Ileana Makri, серьги Fan, желтое золото, бриллианты
В далеком 1996 году Илеана Макри была одной из первых, кто решился прокладывать себе путь в ювелирный мир необычными украшениями. И вот уже 23 года в афинском ателье Ileqna Makri создаются коллекции, апеллирующие к древнегреческой мифологии, средневековой мистике, религии и художественным движениям. Ювелирный дизайн Илеана изучала в филиале GIA в Санта-Монике, и в некотором смысле популяризация техники паве и микропаве, без которой сейчас не обходится ни один крупный бренд, принадлежит именно ей. Самыми узнаваемыми коллекциями бренда можно считать Snake и Evil Eye, а среди звездных поклонниц дизайнера числятся Ума Турман, Дженнифер Лопес и даже Ленни Кравиц.
Lito
Украшения этой марки — смесь традиционных техник, ретростилистики и современных технологий производства. Выпускница факультета маркетинга и рекламы университета Бостона, Лито Каракостаноглу открыла свою ювелирную студию в Афинах в 1999 году. Но уже в 2004 году ювелир переехала в Париж, чтобы лучше освоить ремесло — скульптуру и рисунок с натуры в Ecole des Beaux Arts, а ювелирный рисунок в Ecole du Louvre. Параллельно с учебой дизайнер работала над заказами для Kenzo, Jean Paul Gaultier и Zadig & Voltaire. А по возвращении в Афины в 2007 году уже имела лояльную клиентскую базу.
Ilias Lalaounis
По свидетельству «Википедии», Элиас Лалаунис был пионером греческого ювелирного искусства. Рожденный в 1920 году и ушедший из жизни в 2013-м, Элиас был ювелиром в четвертом поколении, но в Афинском университете изучал политику и право. Карьера ювелира начиналась в ателье дяди, Ксенофонта Золотаса, и уже к 1940 году он встал у руля фирмы, а к 1968-му отвечал за дизайн всех украшений. В 1970-х у Ilias Lalaounis были собственные бутики в Париже и Нью-Йорке, а в 1994 году в Афинах открылся Музей ювелирного искусства, названный его именем (Ilias Lalaounis Jewelry Museum), и это одна из трех организаций подобного рода во всем мире, которую непременно стоит посетить всем интересующимся ювелирным делом и находящимся проездом в Афинах. Марка продолжает жить и по сей день благодаря приглашенным дизайнерам, создающим на основе архивного наследия современные вещи. А что касается звездных моментов — стоит лишь упомянуть серьги Ilias Lalaounis, подаренные Джеки Кеннеди-Онассис мужем-миллиардером греком по происхождению Аристотелем Онассисом. Их аналог марка производит и сегодня.
Yannis Sergakis
Yannis Sergakis, серьги Charnieres, розовое и черненое золото, бриллианты
Yannis Sergakis, браслет Charnieres, розовое и черненое золото, бриллианты
Yannis Sergakis, колье Bar, розовое и черненое золото, бриллианты
Yannis Sergakis, серьги Crochets, розовое и черненое золото, бриллианты
Yannis Sergakis, кольцо Charnieres, розовое и черненое золото, бриллианты
Потомок греческих торговцев бриллиантами, Яннис Сергакис довольно рано понял, что его гораздо больше привлекает дизайн украшений, чем торговля камнями. После учебы в GIA молодой человек основал собственную ювелирную компанию в 2004 году. 11 лет ушло на выполнение заказов крупных ювелирных компаний Греции, прежде чем в 2015 году появились первые вещи под брендом Yannis Sergakis. Сегодня ювелир создает очень изящные вещи исключительно из золота и бриллиантов и имеет свой бутик в Афинах.
Eugenia Niarchos (Venyx)
Venyx, кольцо Starfish, желтое золото, бриллианты, гранаты, аметисты, сапфиры, изумруды
Venyx, серьги Electra Rainbow, желтое золото, бриллианты, сапфиры, рубины, цавориты
Venyx, кольцо Elementa Rainbow Pearl, белое золото, бриллианты, аметисты, цавориты, сапфиры, жемчуг
Venyx, колье Surya, желтое золото, бриллианты, гранат, цитрин, лунный камень, опалы, сапфиры
Venyx, колье Parrot Star Fish, желтое золото, бриллианты
Наследница одной из богатейших семей мира, Евгения Ниархос запустила свой ювелирный бренд Venyx World в 2013 году после учебы в GIA и работы в ювелирном департаменте аукционного дома Christie`s в Нью-Йорке. До этого она набивала руку в дизайне украшений, помогая подруге Гайе Репосси (ювелирный бренд Gaia Repossi) и создавая украшения для парижской марки Azzaro. За прошедшие шесть лет Евгения выработала собственный ювелирный стиль: ее вещи, как правило, многоцветны и вдохновлены сверхъестественными или мистическими мотивами. Основной шоурум Venyx World находится в престижном лондонском районе Мейфэр, но представлена марка по всему миру.
Zolotas
Zolotas, колье Flowing Gold, желтое золото
Zolotas, серьги Constantimople, желтое золото, жемчуг, бриллианты, изумруды, рубины
Zolotas, серьги Couture, желтое золото, розовые турмалины, иолиты
Zolotas, кольцо Heritage, желтое золото, бриллианты, рубины, сапфиры
Zolotas, серьги Heritage, желтое золото, бриллианты
Zolotas, кольцо Sphinx & Athena, желтое золото, зеленый агат
Zolotas, браслет Byzance, желтое золото, бриллианты
Старейший греческий ювелирный дом, созданный в 1895 году Эфимиосом Золотосом, ювелирным мастером, оттачивавшим свое мастерство на Вандомской площади в Париже. Сегодня марка производит украшения из желтого золота на античные и мифологические темы, а среди поклонниц Zolotas прошедших эпох были Элизабет Тэйлор, Джеки Кеннеди, Мариса Беренсон, а также сотрудничество с такими знаменитыми ювелирными дизайнерами, как Клод Лаланн и Палома Пикассо.