«Гринпис» потребовал принять срочные меры для борьбы с пожарами в Сибири

Более 88 тыс. человек подписали петицию «Гринписа» с требованием принять срочные меры для ликвидации лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке. Сбор подписей под обращением к Госсовету России продолжается. «В петиции — три требования: направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, а также пересмотреть зоны контроля, чтобы не повторить катастрофу в будущем»,— говорится в сообщении российского отделения «Гринписа».

По данным организации, площадь, пройденная лесными пожарами в этом сезоне, уже превысила 11 млн га. «Власти регионов приняли решение не тушить пожары, которые находятся в так называемых зонах контроля, а на них приходится более 90% горящих площадей. Это территории, на которых природные пожары можно не тушить, если расходы на тушение превышают предполагаемый ущерб, который пожар может нанести. За пожарами ведется только наблюдение со спутников»,— пишут авторы обращения.

Смог от лесных пожаров накрыл огромную территорию Сибири и Дальнего Востока, отметил «Гринпис», однако местные власти уверяют людей, что дымка безвредна, и не принимают никаких мер, чтобы помочь жителям. «Региональные власти утверждают, что ситуация с пожарами под контролем, однако очевидно, что они уже не в состоянии полностью справиться с пожарами. Сейчас необходимо срочно мобилизовать силы, чтобы потушить пожары там, где это возможно»,— сообщает Гринпис.

По данным властей Красноярского края на 28 июля, в регионе действует 81 лесной пожар общей площадью 939 тыс. га. Три из них комиссия по чрезвычайным ситуациям обязала тушить, к очагам возгораний доставлены сотрудники авиапожарной службы. Основная часть возгораний зафиксирована в зоне контроля — крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов.

Как дым от пожаров достиг Урала — в материале “Ъ” «Сибири закоптили небо»

Оксана Павлова