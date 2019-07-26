На Дону предпенсионные льготы получили 12,5 тыс. человек за полгода

За первые шесть месяцев 2019 года в Ростовской области 12,5 тысячи граждан предпенсионного возраста получили меры социальной поддержки и льготы, сообщает пресс-служба Отделения Пенсионного фонда России по Ростовской области.

Большая часть таких граждан (8,7 тыс.) воспользовалась услугами центров занятости, которые проводят бесплатное профессиональное обучение и повышение квалификации предпенсионеров, а также платят им увеличенное пособие в период обучения.

Работающие предпенсионеры смогли получить на работе оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию. Этой льготой воспользовались 2,1 тыс. жителей региона.

Льготы гражданам предпенсионного возраста предоставляются с начала года. На них граждане получают право за пять лет до наступления пенсионного возраста.

Дарья Голякова