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Саратовский минзрав обязали обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством

После вмешательства прокуратуры Ленинского района Саратова ребенка-инвалида обеспечили жизненно необходимым лекарством. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Установлено, что восьмилетняя девочка страдает тяжелым генетическим заболеванием и нуждается в постоянном обеспечении препаратом «Файкомпа», который входит в перечень жизненно необходимых. Ей установлена инвалидность. С момента медицинских назначений препарат ни разу ребенку не выдавался.

Прокурор через суд потребовал от министерства здравоохранения области и поликлиники № 19 обеспечить пациентку препаратом.

Ответчики заключили контракты на закупку и поставку лекарства, в настоящее время девочка его уже получила.

Марина Ковалева


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