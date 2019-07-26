Саратовский минзрав обязали обеспечить ребенка-инвалида жизненно необходимым лекарством

После вмешательства прокуратуры Ленинского района Саратова ребенка-инвалида обеспечили жизненно необходимым лекарством. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Установлено, что восьмилетняя девочка страдает тяжелым генетическим заболеванием и нуждается в постоянном обеспечении препаратом «Файкомпа», который входит в перечень жизненно необходимых. Ей установлена инвалидность. С момента медицинских назначений препарат ни разу ребенку не выдавался.

Прокурор через суд потребовал от министерства здравоохранения области и поликлиники № 19 обеспечить пациентку препаратом.

Ответчики заключили контракты на закупку и поставку лекарства, в настоящее время девочка его уже получила.

Марина Ковалева