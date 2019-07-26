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Власти Екатеринбурга завершили создание собственного медиахолдинга

В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о регистрации МАУ «Город», на базе которого планируется создать муниципальный медиахолдинг. Руководителем учреждения указан Александр Понятовский.

В мэрии сообщили, что на первом этапе сотрудники «Города» будут вести официальный интернет-портал Екатеринбурга. В структуру предприятия войдет мини-типография, которая займется изданием официальных бюллетеней «Вестник Екатеринбургской городской думы» и «Екатеринбургский вестник». В этих изданиях публикуются все муниципальные правовые акты, пишет Ura.ru.

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