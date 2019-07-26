В Курганской области выявили десятки неиспользуемых объектов государственной недвижимости

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области провел совместную работу с органами местного самоуправления по инвентаризации имущества. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, это было сделано, чтобы выявить неиспользуемые и неэффективно используемые объекты и в дальнейшем либо сдать их в коммерческую аренду, либо включить в прогнозный план приватизации.

В итоге инвентаризации в Курганской области выявили 59 объектов неиспользуемой и неэффективно используемой недвижимости, а также более 600 единиц движимого имущества. Кроме того, 191 объект недвижимости, 267 земельных участков и 20 единиц движимого имущества выявили муниципалитеты.