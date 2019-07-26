В Югре почти в два раза сократилась задолженность по зарплатам

В 2018 году в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре по сравнению с прошлым годом почти в два раза снизилась задолженность по заработной плате. По данным губернатора Натальи Комаровой, в первом полугодии 2019 года задолженность сократилась в полтора раза — с 418 млн руб. до 267 млн руб.

Сегодня в регионе зарегистрированы более 3,9 тыс. безработных. С конца июня их число сократилось на 251 человека. Количество безработных снизилось в 18 муниципалитетах округа. Среди лидеров по снижению: Сургут, Нягань, Югорск, Березовском, Советском, Сургутском, Кондинском и Октябрьском районах, рассказал заместитель директора окружного департамента труда и занятости населения Алексей Мокринский. «105 человек трудоустроены, из них 65 — на оплачиваемые общественные и временные работы, 40 человек — на постоянные рабочие места, 76 человек проходят профессиональное обучение, 19 югорчан зарегистрировали предпринимательскую деятельность, 27 человек трудоустроились самостоятельно»,— приводит слова господина Мокринского департамент общественных и внешних связей региона. Уточняется, что уровень регистрируемой безработицы в Югре составляет 0,43%.

С начала года в регионе организовано более 16,2 тыс. новых рабочих мест. В целом по округу трудоустроены более 16,6 тыс. человек.