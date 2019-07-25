На Дне города в Екатеринбурге установят 160 туалетов

На улицах Екатеринбурга во время Дня города, который будет отмечаться 17 августа, планируется установить 160 туалетов и 120 мусорных контейнеров. Такое решение принял оргкомитет под председательством заместителя главы города по социальной политики Дмитрия Баранова. Первый вывоз мусора из центра города запланирован в 15.00 и будет осуществлен в сопровождении патрулей ГИБДД.

В рамках Дня города запланированы десятки мероприятий, в том числе соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч», легкоатлетический марафон «Европа-Азия», велогонка, фестивали еды, ландшафтного искусства и авторской песни. На площади 1905 года планируется концерт группы «Чайф». на площадке в Академическом выступит рэпер Тима Белорусских. Еще один артист, который выступит на Плотинке, пока не определен.

Основные мероприятия пройдут на восьми открытых площадках. На площади 1905 года планируют провести городскую свадьбу с розыгрышем квартир, а на территории Исторического сквера — мотошоу, однако это мероприятие еще обсуждается. «Время проведения и соседство с главной площадкой вызывает вопросы»,— пояснили представители МВД. Кроме того, планируется провести проверку катаний на лодках по Городскому пруду. «Прокат плавучих средства согласован лишь в одном месте – в районе дома Севастьянова»,— отметили представители МЧС.

Общественный транспорт будет работать до часа ночи. Бюджет праздника составил порядка 30 млн руб.

Яна Рустамова