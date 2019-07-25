Андрей Бочаров зарегистрирован кандидатом в губернаторы Волгоградской области

Избирательная комиссия Волгоградской области зарегистрировала действующего главу региона Андрея Бочарова в качестве кандидата на выборы губернатора, которые состоятся 8 сентября. Как сообщили в облизбиркоме, он первый зарегистрированный кандидат.

В региональной избирательной комиссии пояснили, что Андрей Бочаров предоставил 239 подписей муниципальных депутатов, все они признаны достоверными.

Всего в облизбирком предоставили документы пять кандидатов: Андрей Бочаров, Алексей Буров, Сергей Полещук, Владимир Рублев, Эдуард Давыдовский. Кандадит Владимир Поляков не собрал подписи муниципальных депутатов, Дмитрий Любитенко предоставил листы в 22 подписями депутатов представительных органов.

«Принять решение о регистрации или мотивированное решение об отказе в регистрации ИКВО должна в течение 10 дней со дня представления документов кандидатом», — пояснили в волгоградском облизбиркоме.

Сергей Петунин