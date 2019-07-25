На Дону контрабандиста наркотиков из Украины осудили на пять лет колонии

Донецкий городской суд признал гражданина Украины виновным в контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ), сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Ростовской области. Ему назначили наказание в виде пяти лет и одного месяца колонии общего режима.

В марте 2019 года подозреваемый пытался провезти через границу синтетический наркотик - амфетамин, спрятав его в личных вещах. Контрабандиста задержали в пункте пропуска «Донецк-автодорожный» при проверке документов.

Приговор вступил в законную силу.

Дарья Голякова