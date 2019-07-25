В Ростовской области 19 тонн мяса не выпустили на Украину

В пункте пропуска «Весело-Вознесеновка» Ростовской области инспекторы Россельхознадзора запретили вывозить из России в Украину19 т мясных полуфабрикатов без ветеринарного свидетельства, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

«Согласно действующему законодательству, товары, подлежащие ветеринарному контролю, при перемещении между странами СНГ должны сопровождаться ветеринарными свидетельствами установленных форм. Отсутствие данных документов является нарушением ветеринарно-санитарных требований и такие грузы подлежат задержанию и возврату», - говорится в сообщении.

Инспекторы задержали груз и вернули его грузоотправителю.

Дарья Голякова