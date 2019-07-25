Каждый третий челябинец не удовлетворен качеством питания

Треть жителей Челябинска не удовлетворены качеством своего питания. При этом 13,7% горожан «абсолютно» недовольны, а каждый пятый (19,3%) – «по большей части». Таковы результаты исследования проведенного Челябинским филиалом Российской академии госслужбы и народного хозяйства (РАНХИГС).

Большинство челябинцев – 65,3% – устраивает качество еды: 28,7% удовлетворены полностью, 36,6% – по большей части. Еще 1,7% затруднились ответить.

В опросе участвовали 700 жителей Челябинска старше 18 лет. Удовлетворенность питанием чаще демонстрируют женщины, молодые горожане в возрасте 18-24 лет и челябинцы, имеющие средний и выше среднего уровни материальной обеспеченности. Недовольны качеством еды чаще мужчины, горожане в возрасте 45-59 лет, по роду занятий – безработные и временно неработающие, пенсионеры и малообеспеченные респонденты.