Регоператор по обращению с ТКО подвел итоги работы за полугодие

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ПКГУП «Теплоэнерго» на пресс-конференции подвел итоги работы за первую половину 2019 года. Как рассказал замдиректора «Теплоэнерго» Андрей Красников, по итогам шести месяцев услуги по вывозу мусора получают 95,8% жителей края в 1932 населенных пунктах. Для сравнения, в 2018 году системой вывоза отходов было охвачено 60% жителей в 458 населенных пунктах. Также по итогам полугодия, количество точек сбора мусора выросло с 6 до 17 тыс. Всего за первую половину 2019 года на полигоны было вывезено 3 617 969 куб. м отходов.

Собираемость прямых платежей за услугу регоператора в многоквартирных домах составила 72%; в многоквартирных домах, обслуживаемых управляющими компаниями, – около 19%. «В ряде случаев неплатежи связаны с уточнением площадей. Это обычный рабочий процесс», – отметил Андрей Красников.

Собираемость платежей в частных домах – 36%. Самая низкая собираемость – по юридическим лицам – 11,4%. На сегодняшний день в базе регоператора насчитывается 5,5 тыс. юрлиц. «У 70% юрлиц нет собственных контейнеров и они складывают мусор в общие контейнеры при жилых домах. Следовательно, отследить эти компании довольно сложно», – пояснил замдиректора «Теплоэнерго». По словам господина Красникова, бороться с низкой собираемостью платежей со стороны юрлиц планируется путем начисления штрафов в размере до 250 тыс. руб.

В течение полугодия ПКГУП «Теплоэнерго» совместно с краевым министерством ЖКХ и руководством муниципалитетов занималось также ликвидацией несанкционированных свалок. На данный момент в десяти территориях Прикамья было ликвидировано более 205 точек несанкционированного складирования отходов.

В рамках пресс-конференции обсудили и тему перехода на раздельный сбор мусора. Как пояснила замначальника отдела специальных проектов управления жилищно-коммунальной инфраструктуры краевого министерства ЖКХ Дарья Некрасова, «на данный момент проекты мусоросортировочных станций находятся на стадии обсуждения. Для их реализации необходимо создание территориальной схемы обращения с отходами с учетом раздельного сбора, конкурс на доработку которой будет объявлен в сентябре.