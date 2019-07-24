24 июля, среда
Войти в профиль
Стиль

Коротко

Новости

все новости

5

Bvlgari украсили витрины афишами в стиле 1950-х годов

В летний сезон дом Bvlgari украсил 1010 витрин в 283 бутиках по всему миру. В центре внимания креативной команды марки — кино, седьмое искусство и муза коллекции высокого ювелирного искусства Cinemagia, представленной в июне на острове Капри. О тесных связях дома с кинематографом говорят декорации витрин, ставших отдельным миром на грани фантазии и реальности.

Оттенок ретрошика привносят красочные афиши в стиле 1950-х годов, приглашающие к просмотру воображаемых кинокартин, снятых в Риме, на Капри, в Портофино и на озере Комо. Эти райские места были особенно любимы итальянскими кинодивами эпохи расцвета студии Cinecitta: здесь они отдыхали, наслаждаясь роскошью вдали от съемочных площадок и, по сути, среди готовых кинодекораций, в окружении яхт, папарацци и тайных романов. Звезды летних витрин — золотой попкорн и броские стаканчики с напитками — напоминают о счастливой безмятежности теплых вечеров в кинотеатре под открытым небом.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Приложения

Стиль Beauty#30

от 24.07.2019

Стиль Travel#29

от 27.06.2019

Стиль АРТ#27

от 11.06.2019

Стиль Санкт-Петербург#24

от 05.06.2019

Тренд "Кино" #22

от 28.05.2019

Профиль пользователя