Bvlgari украсили витрины афишами в стиле 1950-х годов

В летний сезон дом Bvlgari украсил 1010 витрин в 283 бутиках по всему миру. В центре внимания креативной команды марки — кино, седьмое искусство и муза коллекции высокого ювелирного искусства Cinemagia, представленной в июне на острове Капри. О тесных связях дома с кинематографом говорят декорации витрин, ставших отдельным миром на грани фантазии и реальности.

Оттенок ретрошика привносят красочные афиши в стиле 1950-х годов, приглашающие к просмотру воображаемых кинокартин, снятых в Риме, на Капри, в Портофино и на озере Комо. Эти райские места были особенно любимы итальянскими кинодивами эпохи расцвета студии Cinecitta: здесь они отдыхали, наслаждаясь роскошью вдали от съемочных площадок и, по сути, среди готовых кинодекораций, в окружении яхт, папарацци и тайных романов. Звезды летних витрин — золотой попкорн и броские стаканчики с напитками — напоминают о счастливой безмятежности теплых вечеров в кинотеатре под открытым небом.