Зарубежные СМИ: Какой политический курс возьмет Борис Джонсон?

Борис Джонсон сформирует правительство Великобритании из этнических меньшинств, сообщает телеканал Sky News. Например, планируется, что в кабинет министров войдет больше женщин. Сейчас в нем их всего пять. Также, по данным телеканала, фаворитом на пост главы британского Минфина является нынешний министр внутренних дел Саджид Джавид. Но неясными остаются перспективы соперника Джонсона — Джереми Ханта. Известно только одно: он отказался от предложения занять пост министра обороны. Какой курс возьмет Британия после вступления в должность Бориса Джонсона и гарантирован ли стране «Брексит»? Этими вопросами задаются западные СМИ и сравнивают политику нового премьера Британии и американского президента. Все подробности — в обзоре зарубежной прессы на «Коммерсантъ FM».

После выступления Бориса Джонсона в качестве лидера консерваторов один из представителей тори заявил, что «цирк пришел в город», и он «не может больше это терпеть», цитирует парламентария The Independent. Впрочем, некоторые остались довольны речью Джонсона. Так, министр здравоохранения Великобритании заметил, что особенность нового лидера в том, что он умеет объединять людей. Кроме того, он заставляет людей чувствовать себя хорошо, позитивно и спокойно.

«Готовься, Британия, к долгому пребыванию в плохом правительстве при Борисе Джонсоне», — с таким заголовком вышла The Guardian. Будущий премьер невнимателен к деталям, ленив и несерьезен — все это может привести к провалу. Но при этом некомпетентное новое правительство может выжить с помощью «беспощадной гвардии» — полка верных поклонников и неорганизованных врагов.

Борис Джонсон — отличный артист, но совершенно непригоден для высшей должности, считают колумнисты немецкого Stern. Раздавать оскорбления — это его особенность, но список неудач у него такой же огромный, как «Война и мир» Льва Толстого. В этих вопросах Джонсон похож на своего приятеля Дональда Трампа, заключает издание.

Европейцы уважают и боятся Дональда Трампа, поскольку, нравится им это или нет, у него есть рычаги давления, но никто не боится Джонсона, пишет журнал Politico. В Европе над ним смеялись десятилетиями и сложно представить, что может изменить мнение о новом премьер-министре. Джонсон сыграл ведущую роль в кампании «Брексита», также он продолжает насмехаться над Европой — все это привело к тому, что лидеры Евросоюза теперь не просто не доверяют будущему премьеру, но и многие вовсе презирают его.