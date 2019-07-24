Крымские ученые готовят лечебный компот из персиков В нем особенно много антоцианов и аскорбиновой кислоты

Чтобы создавать лечебный компот, селекционеры Никитского ботанического сада РАН выбрали из своих коллекций генотипов девять красномясых гибридов персика и нектарина.

Почему красномясые

Фрукты с красной (антоциановой) окраской мякоти плода в последнее время пользуются нарастающим из года в год интересом селекционной науки за рубежом. Особенно интенсивно ведется работа по созданию красномясых генотипов в Японии, Китае, США, что, в свою очередь, обусловлено растущим интересом наиболее платежеспособной категории граждан к максимально здоровому питанию.

Согласно представлениям современной диетологии, антоцианы оказывают бактерицидное, антиоксидантное, противоопухолевое, капилляроукрепляющее, противолучевое действие на организм человека. В сутки здоровому человеку необходимо не менее 200 мг этих веществ, а в случае болезни — не менее 300 мг. Что же касается красномясых персиков, то кроме антоцианов они содержат в два раза больше полифенолов и в четыре раза больше аскорбиновой кислоты (витамина С) по сравнению с персиками с белой и желтой мякотью.

Мичурин из Мукачево

В Советском Союзе селекционная наука практически не уделяла внимания изучению красномясых генотипов персика. Инициатива возникла снизу, причем не где-нибудь в Крыму или Узбекистане, а в закарпатском городе Мукачево. В 1970-х годах здешний селекционер Василий Заяц затеял выращивать персики, причем не какие-нибудь, а с красной мякотью. Откуда тут взялся такой сорт, история селекционной науки умалчивает. Скорее всего, кто-то из местных жителей привез семена или саженцы из соседней Венгрии.

Василий Заяц вырастил три поколения семенного потомства персика красномясого и довел до плодоношения около тысячи сеянцев от свободного опыления и искусственного скрещивания. Только после этого ученые селекционеры заинтересовались красномясыми персиками Заяца. Они отобрали из них 16 селекционных форм, наиболее перспективных для промышленного садоводства, и увезли их для дальнейших исследований в Никитский ботанический сад (НБС). Эти деревца и стали родоначальниками отечественных сортов персика с антоциановой окраской мякоти плода.

В Крыму их скрещивали во всевозможных вариантах с импортными саженцами красномясого персика, а параллельно велась работа по скрещиванию с нектарином с целью получения красномясого нектарина.

Наш нектарин

Нектарин — достижение какого-то ныне забытого древнего китайского селекционера. В Европе нектарин появился в XVII веке и с тех пор выращивается в балканских странах, Италии, Испании, на юге Франции. В США он появился только в начале прошлого века и был принят публикой довольно прохладно. В середине ХХ века американским ученым даже пришлось объяснять согражданам, что со всех научных точек зрения, нектарин — это тот же персик, один в один, только с гладкой, как у сливы, кожицей.

У нас в стране в товарных количествах нектарин — сначала импортный — появился еще позже, в конце прошлого века, хотя первое упоминание об интродукции нектарина в России относится к 1866 году, а работы по селекции нектарина в Никитском ботаническом саду начались в 1925-м. К 1970 году генофонд персика голоплодного (так называют нектарин ученые) в НБС состоял из 26 сортов.

Но конкурировать с обычным персиком ни один из созданных в Крыму сортов нектарина не мог: они были мелкие и невкусные. Только в нулевые годы нашего века в НБС были выведены сорта, конкурентоспособные по вкусовым и товарным качествам с лучшими мировыми сортами. Отцом отечественного нектарина Persica vulgaris Mill. subsp. nectarina (Ait.) Shof был доктор биологических наук Евгений Шоферистов из НБС. Сейчас генофонд крымского нектарина состоит из 156 сортообразцов.

Почему гибрид

При изготовлении компота, варенья, джема, цукатов и т. п. для промышленности важны технологические характеристики плодов — например, консистенция их мякоти (волокнистая нежелательна), относительная масса косточки, легкость ее отделения от мякоти и т. д.

По большинству показателей для переработки больше подходит как раз гибрид персика и нектарина. Надо только выбрать наиболее подходящие из имеющегося генофонда сортообразцов с учетом их урожайности (не меньше 20 т/га) и холодостойкости (большинство красномясых персиков и нектаринов созревают поздно, к концу сентября).

Из 34 сортов, проверяемых по всем показателям, подходило 9 сортов, оптимальных по комплексу хозяйственно ценных признаков и химическому составу плодов. Хотя сами ученые осторожно говорят о «предварительном выборе». На самом деле завершена грандиозная двадцатилетняя селекционная работа, которая на заключительных этапах велась при поддержке грантов РФФИ. Важно, что ее итогом стала не перспектива чего-то практического, как это часто бывает в науке, а реальные саженцы, которые уже сейчас можно сажать, поливать, собирать урожай плодов, обогащенных самой природой флавоноидами, полифенолами и витамином С.

Почему компот

Конечно, красномясый персик и нектарин можно есть в свежем виде, так они вкуснее и полезнее. Но не повсюду и не всегда можно доставить свежие персики — страна у нас большая. По разным данным, на российском рынке перерабатывается около 15–25% собранных фруктов и овощей, покрывая потребность населения в них на 80%, остальное импортируется.

При этом примерно 90% представляемых в России консервированных фруктов производится за рубежом. Главным экспортером консервированных персиков на данный момент является Греция, за ней следуют Китай и страны Юго-Восточной Азии, Болгария, Украина, Молдавия, Узбекистан и даже Аргентина.

Например, завод российского АО «Булгарконсерв» по производству консервированных персиков находится на границе с Грецией, откуда на завод поступают плоды, что, как справедливо считает менеджмент компании, «значительно укорачивает логистическое плечо». Только логистическое плечо для доставки готовой продукции — например, в Москву — получается у них на полтысячи километров длиннее, чем из Крыма или с Северного Кавказа, где красномясые гибриды тоже дадут хорошие урожаи. А до Екатеринбурга и дальше на восток это логистическое плечо увеличивается уже на тысячу километров.

Ну и, конечно, речь идет не только о компоте из лечебных красномясых персиков: в линейке продуктов из них могут присутствовать варенья, джемы, цукаты и многое другое.

Сергей Петухов