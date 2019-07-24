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Фото: Андрей Абрамов

Новая линия будет работать на экспорт

Бумкомбинат "Волга" планирует построить цех за млрд рублей.

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Новую линию по производству термомеханической массы планирует ввести в текущем году балахнинский бумкомбинат "Волга". Производительность линии составит 180 тонн ТММ в сутки. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 1,2 млрд рублей. Предполагается, что продукция, произведенная на новом производстве будет отправляться в том числе на экспорт – более, чем в 70 стран мира.

Приказом Минпромторга России проект включен в число приоритетных, что позволило «Волге» арендовать около 300 тыс кв. м. лесных участков для обеспечения новой производственной линии сырьем.

Проект уже находится в стадии реализации – в течение августа планируется начать строительство стен цеха.

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