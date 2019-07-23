Банк «Открытие» предлагает упрощенную систему кредитования

Банк «Открытие» предложил клиентам упрощенную процедуру подтверждения дохода для оформления кредитной карты

Банк «Открытие» предложил клиентам упрощенную процедуру подтверждения дохода для оформления кредитной карты. Теперь потенциальный заемщик может подтвердить свою состоятельность с помощью заграничного паспорта или свидетельства о регистрации / паспорта транспортного средства.

Упрощенная процедура позволяет оформить карту с лимитом до 100 000 руб. При этом активным держателям карт банк может по своей инициативе увеличить кредитный лимит. Кроме того, клиент всегда может оформить карту с представлением документов для прямого подтверждения дохода (формы 2НДФЛ или справки с места работы).

Требования к документам просты: в действующем загранпаспорте должно быть не менее одной отметки о въезде в другую страну не более чем 12 месяцев назад. Что касается владельцев авто, то автомобиль (возрастом не более 7 лет) должен быть в собственности держателя СТС / ПТС.

«Наш новый сервис будет востребован у тех клиентов, которым необходимо в кратчайшие сроки оформить карту и максимально быстро получить доступ к заемным средствам, – говорит Федор Портных, начальник управления кредитных карт банка «Открытие». – Мы рады предложить таким клиентам простое и удобное решение, которое позволит им не откладывать реализацию своих планов на потом, а банку «Открытие» – увеличить выдачи кредитных карт».