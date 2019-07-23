На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» проходят производственную практику студенты профильных учебных заведений

В июне – июле 52 студента бакалавриата и магистратуры Пермского национального исследовательского политехнического университета приобретали практический опыт в ходе производственной и преддипломной практики в различных подразделениях предприятия.

Сроком на один месяц были предоставлены рабочие места будущим инженерам на установках АВТ-4, депарафинизации масел, изомеризации, замедленного коксования, каталитического риформинга, в парке компонентов товарной продукции и реагентов.

Среди студентов ПНИПУ есть соискатели на стипендию от «ЛУКОЙЛа». Хорошая учеба, освоение профильных профессий, написание научно-практических работ по совершенствованию производственных объектов – все это важные слагаемые, от которых зависит и поддержка крупной компании, и дальнейшая профессиональная карьера.

Кроме того, на протяжении многих лет «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» сотрудничает в рамках договоров о целевой подготовке кадров с учебными заведениями России – Российским государственным университетом им. И. М. Губкина и Российским химико-технологическим университетом им. Д. И. Менделеева.

В середине июля семь студентов-«губкинцев» прибыли для прохождения производственной практики в Пермь. В течение двух недель ребята познакомятся с технологическими объектами, с планами по повышению эффективности работы установок и соберут материалы для курсовых работ.

– Уверен, что студенты наберутся ценного опыта по своим направлениям обучения, смогут лучше понять тонкости технологических схем. Наше предприятие особое внимание уделяет постоянному внедрению улучшений, это хорошая база для научно-практических разработок, генерации интересных идей, – отметил генеральный директор «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» Сергей Андронов.

Всего за полгода на нефтегазоперерабатывающем заводе прошли практику 139 студентов, из которых 45 человек – учащиеся Краевого индустриального техникума, и 61 – из пермского «политеха».