В Смольном пригрозили банкротством задолжавшим за аренду за городской неджвижимости

Задолжавшие за аренду городской недвижимости не смогут выехать за пределы страны и будут признаны банкротами. Об этом сообщили в Смольном.

Комитет имущественных отношений и СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» организовали работу по ограничению выезда должников заграницу. Кроме того, в ФНС переданы данные неплательщиков для инициирования в отношении них процедуры банкротства. В настоящее время вопрос о введении процедуры банкротства из-за задолженности по аренде городского имущества в размере 13 млн руб. рассматривается в отношении двух компаний. В отношении 59 должников в Реестр требований кредиторов включена сумма задолженности в размере 618,4 млн. рублей. Около 30 должникам-физическим лицам ограничен выезд из страны , в отношении еще 27 человек этот вопрос решается.

В пресс-службе Смольного добавили, что дебиторская задолженность по арендной плате не растет. На сегодняшний день арендаторы выплатить в бюджет 293 млн. руб., достигнуты договоренности о погашении задолженности по аренде недвижимости еще на 37 млн. руб.