Суд отклонил иск о снятии Андрея Пивоварова с выборов в МО №78

19 июля, пятница
Куйбышевский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска единоросса Надежды Наскидаевой к избирательной комиссии МО №78. Кандидат в муниципальные депутаты требовала в нем признать незаконным регистрацию кандидата в депутаты координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
В исковом заявлении Надежда Наскидаева указывала, что активист передал в муниципальную избирательную комиссию неполные сведения о себе.
Ранее Андрей Пивоваров жаловался в Горизбирком и ЦИК России,что многие муниципалитеты в Петербурге фактически скрывают от населения и потенциальных кандидатов сроки выборов в муниципальные советы.