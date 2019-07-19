Суд отклонил иск о снятии Андрея Пивоварова с выборов в МО №78

Куйбышевский районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска единоросса Надежды Наскидаевой к избирательной комиссии МО №78. Кандидат в муниципальные депутаты требовала в нем признать незаконным регистрацию кандидата в депутаты координатора «Объединенных демократов» Андрея Пивоварова. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

В исковом заявлении Надежда Наскидаева указывала, что активист передал в муниципальную избирательную комиссию неполные сведения о себе.

Ранее Андрей Пивоваров жаловался в Горизбирком и ЦИК России,что многие муниципалитеты в Петербурге фактически скрывают от населения и потенциальных кандидатов сроки выборов в муниципальные советы.