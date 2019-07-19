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ВЭД Краснодарского края: тенденции и перспективные финансовые решения. Обмен опытом

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Формат мероприятия - круглый стол

Дата проведения: 30 июля 2019 г .

Место проведения: Конференц - зал RIMAR HOTEL, Кубанская Набережная, 44

Модератор: Михаил Лукашов, главный редактор «Коммерсантъ - Кубань»

Ключевые вопросы:


  • Меры государственной поддержки участников внешнеэкономической деятельности;
  • Нормативное регулирование ВЭД. Структура и возможные пути сокращения временных затрат при проведении экспортно- импортных операций;
  • Единые ветеринарные ( ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору);
  • Банк для ВЭД. Новые технологии, решения и возможности. Преимущества обслуживания ВЭД в РСХБ;
  • Поддержка экспортного потенциала компаний Краснодарского края

Участники мероприятия:


  • Представители КРФ АО «Россельхозбанк»
  • Представитель Минсельхоза Краснодарского края
  • Представитель Российского Экспортного Центра в г. Краснодар
  • Представитель Федеральной Таможенной службы
  • Представитель Россельхознадзора Краснодарского края
  • Компании малого и среднего бизнеса

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