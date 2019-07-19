ВЭД Краснодарского края: тенденции и перспективные финансовые решения. Обмен опытом

Формат мероприятия - круглый стол
Дата проведения: 30 июля 2019 г .
Место проведения: Конференц - зал RIMAR HOTEL, Кубанская Набережная, 44
Модератор: Михаил Лукашов, главный редактор «Коммерсантъ - Кубань»
Ключевые вопросы:
- Меры государственной поддержки участников внешнеэкономической деятельности;
- Нормативное регулирование ВЭД. Структура и возможные пути сокращения временных затрат при проведении экспортно- импортных операций;
- Единые ветеринарные ( ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору);
- Банк для ВЭД. Новые технологии, решения и возможности. Преимущества обслуживания ВЭД в РСХБ;
- Поддержка экспортного потенциала компаний Краснодарского края
Участники мероприятия:
- Представители КРФ АО «Россельхозбанк»
- Представитель Минсельхоза Краснодарского края
- Представитель Российского Экспортного Центра в г. Краснодар
- Представитель Федеральной Таможенной службы
- Представитель Россельхознадзора Краснодарского края
- Компании малого и среднего бизнеса