Магомед Курбанов будет драться за чемпионский титул во Франции

В субботу российский боксер Магомед Курбанов проведет бой за титул так называемого регулярного чемпиона WBA в категории до 69,9 кг. Его противником в поединке, который состоится в Марселе, будет французский боксер Мишель Соро. Если Курбанов одержит победу, это станет очень примечательным событием. Дело в том, что российский боец очень молод по меркам профессионального бокса: ему всего 23 года. А в послужном списке Курбанова пока лишь 13 поединков (во всех он одержал победу).

Помимо хорошего послужного списка добиться права претендовать на титул ему помогло стечение обстоятельств. Титул регулярного чемпиона в этой категории появился, поскольку в ней есть и суперчемпион — владеющий также поясом IBF Джулиан Уильямс. При этом первоначально оппонентом Мишеля Соро должен был стать владевший вторым по значению званием аргентинец Брайан Кастаньо. Однако он расстался с ним, после того как отказался подписывать контракт на бой, и статус превратился в вакантный. Соро — гораздо более опытный боксер, нежели Курбанов. К 31 году он провел в профессионалах 36 матчей, одержав 33 победы.

Арнольд Кабанов