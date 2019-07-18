Суд расторг договор аренды столичной компании на 3,6 га в Липецке

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил заявление регионального управления имущественных и земельных отношений к столичному ОАО «Комплекс гостиницы “Орленок”» о расторжении договора аренды земельного участка площадью 3,6 га в облцентре на проспекте Победы. Как сообщили в суде, срок действия договора истекал в феврале 2020 года, участок предоставлялся для завершения строительства гостинично-развлекательного комплекса (долгострою уже 15 лет). Однако после продления договора аренды работы на участке так и не начались.

По данным Kartoteka.ru, ОАО «Комплекс гостиницы “Орленок”» зарегистрировано в Москве в 1992 году. Уставный капитал – 110 тыс. руб. Юрлицо близко ГК «Корстон». 14,55% ОАО владеет ЗАО Торговый Дом "Русская тройка", СПО-ФДО (Международный союз детских общественных объединений "Союз пионерских организаций-Федерация детских организаций") – 7,27%, ООО "АВК" -11,82%, ООО "Резонанс-К" -7,27%, ООО "Сотрудничество-91" -14,64%, ООО "Спутник-траст" - 7,27%, РФ в лице российского Фонда федерального имущества 13,55%. По итогам 2017 года выручка компании составила 800 млн руб., чистая прибыль – 213,7 млн руб.

Ирина Лобанова