Конференция GroupM «NextM 2019: Behind the black mirror»

25 июля в Конгресс-центре ЦМТ состоится ежегодная digital-конференция NextM, организованная GroupM, ведущей международной медиа-инвестиционной группой холдинга WPP, представленной в России агентствами Mindshare, MediaCom и Wavemaker.

NextM – это пространство, которое вдохновляет, открывает новые концепции и ежегодно собирает более 700 гостей для обмена digital-опытом. Главный вопрос конференции NextM – это «What’s next?» или «Что будет дальше?». По традиции российские и зарубежные эксперты поделятся видением, свежими инсайтами и реальными кейсами из различных областей бизнеса и технологий.

Тема конференции – «Behind the Black Mirror». В этом году гости NextM заглянут «по ту сторону черного зеркала», где технологии стремительно проникают в жизнь человека и дают огромные возможности влияния на мысли и образ жизни людей. Глобальная команда GroupM приглашает гостей обсудить:

Как рекламодателю добиться максимального роста бизнеса и при этом осмысленно подходить к использованию данных и рекламных инструментов?

Как данные и искусственный интеллект действительно работают в бизнес-среде?

Ответственный диалог с потребителем: нужны ли бизнесу инвестиции в устойчивое развитие?

Что ждет потребителя в будущем: гиперперсонализированные сообщения и утопически идеальные рекомендации?

Какие навыки люди скоро потеряют из-за развития технологий?

И наконец, будущее e-commerce – утопия или антиутопия? Как изменить правила игры и помочь бренду продавать больше, потребителю покупать с комфортом, а ритейлу стать сильнее?

Прикладному применению технологий будет посвящена отдельная секция конференции – «Мастерская». Спикеры агентств Mindshare, MediaCom и Wavemaker представят гостям конференции новые решения в области создания персонализированного контента, поделятся инсайтами работы с голосовыми технологиями и заглянут в будущее ритейла.

Подробная программа конференции доступна на сайте.

Конференция пройдет при поддержке партнеров: GPMD, Rambler Group, Hearst Shkulev Digital, Квант, РБК, NewPole Video Network, IMHO, Mail.ru Group, SearchStar, Коммерсантъ, AdIndex.