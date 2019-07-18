«Юг Сибири» оспаривает сделку с ТК «Благо» на 295 млн рублей

Конкурсный управляющий алтайского ООО «Юг Сибири» Сергей Баканов обратился в арбитражный суд Алтайского края с заявлением об оспаривании сделки на 295,4 млн руб. между «Югом Сибири» и ООО «Торговая компания «Благо». Как следует из данных ЕФРСБ, между компаниями в 2018 году был заключен договор залога движимого имущества. по условиям которого «Юг Сибири» передал торговой компании движимое имущество – 65 единиц оборудования. Дата рассмотрения судом заявления управляющего еще не назначена.

Группа компаний «Благо» с августа прошлого года арендует заводы некогда крупнейшего в Сибири производителя бутилированного подсолнечного масла — ГК «Юг Сибири». Как ранее сообщали «Ъ» представители «Благо», речь идет о мощностях ООО «Барнаульский маслоэкстракционный завод», ООО «Бийский маслоэкстракционный завод», ООО «Продэкс-Омск». Компания заявляла о планах переработки 620,5 тыс. т подсолнечника, или 308 тыс. т рапса, или 490 тыс. т сои. Произведенное на мощностях «Юга Сибири» масло будет поставляться в Сибирь, на Урал и Дальний Восток, а также отправляться на экспорт.

ООО «Юг Сибири» - головная компания группы - было признано банкротом в феврале этого года. «Юг Сибири» был крупным сибирского производителя бутилированного подсолнечного масла.

Оксана Павлова