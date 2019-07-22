О региональном этапе Всероссийского конкурса предпринимателей «Люди дела»

Воронежское отделение Общественной организации «Деловая Россия» приглашает принять участие в региональном этапе Всероссийского ежегодного конкурса предпринимателей «Люди дела».

Целью конкурса является продвижение ценности российского предпринимательства через выявление, отбор, описание и тиражирование успешных практик и инициатив ведения бизнеса на территории Воронежской области, Российской Федерации и российскими компаниями-экспортерами на международных рынках.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

1) «Человек дела» – главная номинация, вручается за самое эффективное руководство компанией;

2) «Драйвер отрасли» – за бизнес-достижение, оказавшее влияние на отрасль;

3) «Экспортёр года» – за выдающиеся достижения в работе на внешних рынках;

4) «Прорыв года» – вручается лучшему высокотехнологичному предприятию за лучший инновационный проект;

5) «Деловая леди» – за бизнес-проекты, реализуемые женщинами-предпринимателями;

6) «Молодое дело» – за успешный стартап или лучший молодежный проект;

7) «Благое дело» – за лучший проект в социальной сфере;

8) «Наставник года» – за лучшее бизнес-менторство.

Оценку конкурсантов проведет жюри регионального этапа, сформированное из членов Воронежского отделения Общественной организации «Деловая Россия», представителей государственных органов власти и общественных деятелей.

Победители регионального этапа примут участие в финальной стадии Конкурса, которая пройдет в сентябре-октябре 2019 года.

Прием заявок на участие в региональном этапе конкурса продлен до 31 июля 2019 года.

Подробная информация о конкурсе представлена на сайте: www.людидела36.рф.

Председатель

Воронежского отделения

Общественной организации

«Деловая Россия» Иван Лачугин