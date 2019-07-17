Крокетъ с Коммерсантом

25 июля 2019 года, г. Новосибирск 18.00 - 21.00

Сибирское представительство газеты «Коммерсантъ» возрождает лучшие традиции русской аристократии. Так, приятным июльским вечером гости закрытого клуба смогут провести время за игрой в крокет — любимым развлечением высшего общества второй половины XIX века. Неспешно поиграть в крокет и расслабиться любили Лев Толстой, Антон Чехов, Анна Павлова и многие другие, а теперь такую форму времяпрепровождения смогут попробовать и ведущие представители новосибирского бизнес-сообщества.

Крокет – игра аристократов. Крокет называли спортом королей из-за необыкновенной красоты и величественности действа. Газеты обязательно посвящали крокету репортажи. Эта легкая летняя игра таит в себе много коварства. Главное в ней - пройти все задания самому и не пропустить другого вперед.

Обучение премудростям игры аристократов, возьмут на себя профессионалы.

В ПРОГРАММЕ:

- Крокет: мастер-класс, соревнование

- Барбекю

- Искусство сигарокурения от Viva Cuba

Dress code: only white

Вход по приглашению организаторов.

Контакты: 8 (383) 209 34 42, lepskaya@kommersant-nsk.ru, отдел мероприятий АО "Коммерсантъ-Сибирь"

Руководитель проекта

Виктория Зубарева

(383) 209 34 42

lepskaya@kommersant-nsk.ru