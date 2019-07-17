Астрахани раздают резервы

Исполняющим обязанности вице-губернатора — председателя правительства Астраханской области назначен Александр Шарыкин, до этого работавший в секретариате председателя правительства РФ.Решение принял врио губернатора региона Игорь Бабушкин. Эксперты считают, что новый председатель правительства назначен по рекомендации федерального центра и Кремль назначает в регион людей, так как уверен в победе господина Бабушкина на сентябрьских выборах губернатора области.

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин представил кабинету министров региона нового и.о. вице-губернатора области — председателя правительства. Решением главы региона должность занял Александр Шарыкин, до этого работавший на посту заместителя руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ.Господин Бабушкин охарактеризовал господина Шарыкина как «опытного человека, проработавшего в разных сферах, в том числе в управлении».

Ранее пост председателя астраханского правительства занимал Виталий Шведов, совмещая с должностью министра финансов. В июне этого года Игорь Бабушкин возложил на него обязанности главы регионального кабинета министров, отправив в отставку Расула Султанова, который работал в этой должности с апреля 2017 года. После прихода в правительство Александра Шарыкина Виталий Шведов вернулся к прежней работе.

Господин Шарыкин входит в кадровый резерв президента РФ.Согласно официальной биографии, он служил в Вооруженных силах, затем прошел профессиональную переподготовку в Академии народного хозяйства при правительстве России и поступил на службу в правительство Москвы на должность специалиста.

В столичном правительстве он был первым заместителем начальника управления бюджетного планирования и городского заказа, затем в правительстве Московской области занимал пост заместителя министра финансов, заместителя руководителя аппарата правительства Московской области и другие. До перехода в секретариат правительства РФ Александр Шарыкин возглавлял департамент по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на промышленность Счетной палаты России.

Выступая перед членами правительства Астраханской области, господин Шарыкин заявил, что ему «в целом известны и понятны те вопросы, с которыми предстоит здесь работать» и сейчас «нужно вникать в них, чтобы понять специфику». «Задачами, связанными с государственным управлением, социальной политикой, развитием промышленности и сельского хозяйства, я занимаюсь уже 25 лет»,— отметил он.

Назначенный 5 июня этого года на должность врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин, как и новый председатель правительства, входит в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

Пока в Астраханской области осторожно относятся к назначению человека, ранее не работавшего в регионе. Так, первый секретарь Астраханского обкома КПРФ, депутат регионального заксобрания Виктор Вострецов считает, что в области достаточно местных специалистов, которые могли бы возглавить правительство. «Я раньше о нем даже ничего не слышал, что он представляет из себя — мы не знаем, данные о нем очень краткие и давать ему оценку пока было бы неэтично»,— отметил господин Вострецов. Вместе с тем коммунист отмечает, что если назначение нового председателя правительства — это часть предвыборной кампании Игоря Бабушкина (8 сентября в Астраханской области пройдут выборы губернатора. — „Ъ“), то ему «надо бы ускориться». «Если бы он хотел победить, ему нужно было бы снять всех, кто остался от команды Александра Жилкина»,— пояснил депутат. Большинство членов кабмина области были назначены еще господином Жилкиным. Предшественник Игоря Бабушкина, Сергей Морозов, назначенный врио губернатора региона в сентябре 2018 года, сменил лишь министра экономического развития и министра здравоохранения.

Политолог Андрей Серенко называет кадровое решение Игоря Бабушкина «не электоральным». «Перед выборами ему стоило наоборот готовиться к компромиссам и достижению договора с местными элитами и назначить на пост главы правительства кого-то из местных»,— отмечает он. По мнению политолога, назначение Александра Шарыкина — идея федерального центра, который полагает, что Игорь Бабушкин и так выиграет выборы. «В Астраханской области фактически вводится внешнее управление и теперь интересно, как будет формироваться кабинет министров, значит ли это, что теперь многие другие должности займут не астраханцы. Это создает пространство для догадок»,— отмечает господин Серенко.

Сергей Петунин