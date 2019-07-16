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Рестораны Berёzka Group совместно с фондом «Обнаженные Сердца» запустили две благотворительных акции в помощь детям

Ресторанный холдинг Berezka Group и бренд природной минеральной воды RusseQuelle выпустили фирменную воду, часть средств с продажи которой, перечисляется в Фонд помощи детям с особенностями развития — «Обнаженные сердца».


А рестораны Franky Bar и Negroni Bar&Enoteca включили в свои меню специальные десерты — вся стоимость которых передается в тот же фонд, основанный Натальей Водяновой.

Делать добро легко. Теперь при заказе фирменной воды BerezkaGroup x RusseQuelle, вы помогаете детям. С продажи каждой бутылки мы перечисляем 10 рублей в Фонд “Обнажённые Сердца”, основанный Натальей Водяновой.

Рестораны, в которых вы можете присоединиться к акции, приобретая воду:


  • «Куркума»
  • «Брынза»
  • «Berezka Bar»
  • «Уголек»
  • «Горячо»
  • «Tarantino bar»
  • «Сулугуни»
  • «Хинкальная»
  • «Соляная биржа»
  • «Cipollino» (город Кстово)

Кроме того, во Franky Bar и Negroni Bar&Enoteca можно заказать домашний чизкейк с клубникой — «Обнаженное сердце», все средства с продажи которого будут так же переданы на помощь детям с особенностями развития.

Акция продлится до конца 2019 года.

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