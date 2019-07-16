«Росводоканал Воронеж» внедряет «умный» учет ресурса

В «РВК-Воронеж» реализованы мероприятия в рамках проекта «Цифровой город» по учету ресурса в многоквартирных домах. С этой целью на Левом берегу Воронежа была определена пилотная зона вокруг одной из повысительно-насосных станций (ПНС).

В партнёрстве с ПАО «Ростелеком» в каждом из 9 многоквартирных домов, запитанных от этой ПНС, установили современные приборы учёта с функцией передачи данных. Это позволило в режиме реального времени в трех месяцев наблюдать за подачей и разбором воды, а также проводить анализ водопотребления.

«Как ни странно, основной трудностью было сопротивление со стороны управляющих компаний и ТСЖ. Непросто было убедить их в целесообразности предлагаемых нововведений. В некоторых случаях наших специалистов просто не пускали в подвальные помещения для установки приборов учета. Но несмотря на это, счетчики мы установили и установили бесплатно. И это однозначно успешная практика, которую водоканал намерен применять и на других участках для оптимизации работы сетей и сооружений», - заявил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

В результате реализации проекта были полностью устранены потери воды при транспортировке к потребителю. Автоматизация работы приборов учёта позволила в автоматическом режиме проводить начисления потребителям, без участия третьих лиц. К тому же водоканал получил возможность в зависимости, например, от времени суток планировать подачу воды и управлять режимами сетей и оборудования на данном участке.

В настоящее время с установленных приборов учета продолжают передавать показания. В свою очередь предприятие обобщает всю полученную информацию, чтобы определиться с объемом инвестиций в это направление. А следующий этап проекта предполагает получение данных со счетчиков электроэнергии, частотных преобразователей и датчиков давления в пункте подачи воды.