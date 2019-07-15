В Ростове обманутым дольщикам вручили ключи от квартир в новом микрорайне

В субботу, 13 июля, в новом микрорайное Ростова - «Красный Аксай» - прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир 485 семьям, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. На празднике присутствовали первые лица областного правительства, а также представители застройщика «Красного Аксая» — компании «ЮгСтройИнвест». Почетные гости пообщались с новоселами, осмотрели их новое жилье и рассказали о дальнейших планах решения проблем обманутых дольщиков.



Квартиры, ключи от которых были вручены новым владельцам в минувшие выходные, расположены в новых домах «Красного Аксая» — в15 и 16-м литерах. В них выполнена чистовая отделка, установлена система индивидуального отопления. В целом, жилье полностью подготовлено к финальной стадии ремонта. Прилегающая к домам территория полностью благоустроена, во дворах установлены детские и спортивные площадки, на территории района есть аллея с фонтаном, арт-объектами, деревьями и лавочками.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что получение жилья обманутыми дольщиками является важным для всего региона. «Это новоселье, которое, к сожалению, оказалось задержанным по вине недобросовестных застройщиков. Правительству области приходится находить решение. И один из путей — действие нового областного закона, который дает возможность получать жилье в строящихся микрорайонах», — сказал Василий Голубев. Он также отметил, что «ЮгСтройИнвест» стала первой строительной компанией в регионе, которая откликнулась на предложение властей поучаствовать в решении проблемы обманутых дольщиков. Впоследствии и другие компании последовали ее примеру, добавил губернатор. Он поблагодарил коллектив «ЮгСтройИнвеста» за сотрудничество и пожелал владельцам новых квартир тепла и уюта в доме.

Передача квартир обманутым участникам долевого строительства стала возможна благодаря закону, который был принят в Ростовской области 25 апреля 2018 года. Он позволяет органам власти предоставить застройщику землю для строительства многоквартирных жилых домов без торгов. Главное условие получения участка — предоставление 5% от возможной жилой площади пострадавшим дольщикам. Для реализации проекта администрации муниципалитетов составляют списки компенсационных земельных участков для инвесторов.

Семья Антеко ждала новую квартиру пять с половиной лет, за это время у них родилась и успела подрасти дочь. «Мы были дольщиками ЖК „Европейский“. Я тогда только забеременела, а сейчас нашей дочери уже пять лет. Хочется поблагодарить всех, кто занимались решением нашей проблемы, при этом не усложняя нам жизнь», — сказала Маргарита Антеко. Она отметила, что ее семье очень нравится район, в частности, наличие в шаговой доступности детского сада и школы.

Валерий Рахманов и его семья ждала квартиру восемь лет, хотя первый застройщик, с которым они заключили договор долевого участия, обещал закончить строительство в течение полугода. «Большое спасибо, что сняли с нас это позорное наименование „обманутые“: это было тяжело психологически - быть обманутым много лет. Мы получили двухкомнатную квартиру, как и хотели первоначально. Но этот район нам нравится даже больше», — признался Валерий Рахманинов.

Всего 13 июля ключи от квартир получили 485 семей дольщиков, ранее пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Несколькими месяцами ранее в этом же микрорайоне были переданы квартиры первым 79 обманутым дольщикам.

Василий Голубев подчеркнул, что для решения проблемы обманутых дольщиков в области ведется системная работа. Сейчас в десяти муниципальных образованиях региона числятся 1735 обманутых дольщиков. До конца года компания «ЮгСтройИнвест» передаст квартиры еще 195 обманутым дольщикам. Они расположены в домах в районе «Вересаево», который также застраивает компания.

«По всем остальным объектам есть дорожная карта. Недавно была введена новая система учета проблемных домов: если через шесть месяцев после срока, определенного договором, подрядчик не реализовал проект, дом автоматически включается в это перечень. Наша задача — не только сокращать, но и ликвидировать проблемные объекты, в том числе путем предоставления квартир людям», — подчеркнул губернатор.

Василий Голубев также напомнил, что в Ростовской области предоставляются субсидии на завершение строительства проблемных объектов с высокой степенью готовности, на проблемные многоквартирные дома в шахтерских территориях, а также на техническое присоединение к инженерным сетям. В 2019–2021 годах на эти цели в областном бюджете предусмотрено 1,5 млрд руб. Ранее губернатор региона заявлял, что восстановить права всех обманутых дольщиков Ростовской области власти планируют до 2021 года. Василий Голубев также сообщал, что с 2017 года число обманутых дольщиков в регионе сократилось на 35%.