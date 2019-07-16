Другие времена: как изменится Новосибирск в ближайшие годы В городе появился застройщик, действующий вразрез с принятыми нормами

Фото: пресс-служба ТДСК

В начале июля в ЖК «Аквамарин» на Междуреченской сдали в эксплуатацию второй дом. Это значит, что в новом доме уже можно присматривать себе квартиру. ТДСК, застройщик комплекса, реализует только готовое жилье, в которое сразу переезжаешь, расставляя свои вещи по полочкам. И не тратишь деньги и время, чтобы довести квартиру до ума, параллельно сходя с ума от энергозатратного ремонта.

Почему в «Аквамарине»?

Район недалеко от центра, ехать 15 минут. Такие участки для комплексной застройки в городской черте можно пересчитать по пальцам. Здесь есть место не только для жилых домов, но и для просторных дворов, для прогулок. Территория ЖК «Аквамарин» похожа на полуостров, береговая линия плавно закруглена. Синяя гладь воды в некоторых местах сливается с горизонтом. Кругом зелень, поют птицы — райское местечко.

Фото: пресс-служба ТДСК

Расположен «Аквамарин» при этом на улице Междуреченской в Ленинском районе с современной инфраструктурой, недалеко от важнейших транспортных развязок. Рядом Димитровский мост, а это значит, что до центра и в самом деле рукой подать. Есть остановки общественного транспорта, то есть даже без личного автомобиля вполне можно жить!

Фото: пресс-служба ТДСК

Покупка готового жилья без рисков. Главная идея «Аквамарина» — продавать готовые квартиры. Вам не нужно вкладываться в стройку и ходить кругами вокруг котлована, гадая, выполнит ли застройщик свои обязательства в срок. Можно не волноваться, совпадут ли ожидания с реальностью и будет ли дом похож на красивую картинку из буклета.

Вы просто приходите, выбираете, что нравится, — и переезжаете в новенькую квартиру. Без ожидания, без сомнений, без ненужных трат на съем жилья.

Дом уже готов. Солнце отражается в остеклении просторных лоджий, бросая блики на яркий фасад. Выгляни из окна — и увидишь детскую площадку, отличный спортивный блок для молодежи, ухоженные зоны отдыха. Вид на набережную позволяет представить, будто вы на курорте, а не дома.

Фото: пресс-служба ТДСК

В таких условиях даже ипотечный кредит не кажется обузой. Семейный бюджет планировать проще, когда не нужно параллельно с ипотекой оплачивать аренду квартиры в ожидании окончания стройки.

Свое жилье стало доступнее

Чтобы еще больше упростить жизнь будущим жителям, ТДСК совместно с Газпромбанком (АО) запустил уникальную для своих покупателей ипотечную программу: теперь купить квартиру в «Аквамарине» можно без первоначального взноса.

Сумма кредита — от 100 тыс. до 45 млн руб. сроком до 30 лет по ставке от 11,2% годовых. Есть возможность досрочного погашения долга — на любую сумму и дату.*

Квартира с отделкой под ключ — жить можно уже сейчас. Сразу после покупки вы можете переезжать — квартира не нуждается ни в каких работах. Ремонт, отделка — забудьте эти слова. Нервы целы, деньги в сохранности — лучше потратить их на новую мебель, ведь это единственное, чего здесь пока нет.

«Аквамарин» — это не только дом, но и все, что нужно для жизни. Концепцией проекта предусмотрено строительство 11 статных домов в едином архитектурном ансамбле. На первых этажах разместятся магазины, кафе, медицинские центры, салоны красоты.

«Аквамарин» — уникальный жилой комплекс, где комфортно и одному, и семьей: для прогулок есть собственная набережная, для ребенка — яркая детская площадка. Пока дети играют, отцы подтягиваются на турниках, а мамы читают на удобных скамейках.

Фото: пресс-служба ТДСК

Большинство квартир первого дома заселено, и уже можно посмотреть, как довольны жители, в небольшой видеоэкскурсии по комплексу.

Квартиры в «Аквамарине» разных планировок и комнатности: от просторных однушек до четырехкомнатных для больших семей.

Например, 1-комнатная квартира на 14-м этаже с захватывающим видом на Яринский залив и просторной лоджией в 7,4 квадрата. Удачная планировка позволила задействовать все квадратные метры, жителей порадует большая комната прямоугольной формы с возможностью разделения на зоны, аккуратная кухня и прихожая, где есть место под гардеробную.

Или двушка площадью 63,35 м2, выходящая на обе стороны дома. Из одного окна вы будете любоваться на потрясающий закат, а из другого — наблюдать, как ребенок возвращается из детского сада, который находится прямо во дворе.

Детский сад, кстати, уже почти готов. Всего здесь запланировано 2 детских сада и школа. А еще в двушке большая кухня, лоджия, несмежные комнаты и раздельный санузел — удобно для утренних сборов.

А это компактная трешка с большой кухней-гостиной и двумя раздельными комнатами. Отличный выбор для семьи.

Записывайтесь на бесплатную экскурсию по жилому комплексу по телефону +7-913-915-22-11.

ЖК «Аквамарин»

ул. Междуреченская, 1

тел.: +7 (383) 291-22-11, 8-913-915-22-11

жкаквамарин.рф

vk.com/akvamarin_nsk

tdsk.tomsk.ru