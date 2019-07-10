«Выбор» пал на Ямное

Как стало известно „Ъ“, ООО «Выбор» Александра Цыбаня в ближайшей перспективе может стать одним из самых крупных по объемам застройки девелопером в Яменском поселении Рамонского района, граничащего с Воронежем. На этой территории проекты комплексной многоэтажной застройки помимо «Выбора» планируют также ГК Хамина и «Вит-строй». Эксперты не удивились планам «Выбора», отмечая, что строительному бизнесу в столице Черноземья уже тесно, а свободные площади в близлежащих районах способны решить задачу снижения высокой стоимость жилья, так как дают возможность строить больше, а значит — доступнее.

В застройке пригорода Воронежа — территории Яменского сельского поселения — может принять участие второй по объемам возводимого жилья девелопер Воронежской области ООО «Выбор» депутата регионального парламента Александра Цыбаня. Об этом сообщили „Ъ“ участники местного профильного рынка и представители региональной власти. «Высотную застройку воронежской агломерации в северном направлении в ближайшей перспективе планируют два девелопера — “Выбор” и ГК Хамина», — отметил один из собеседников „Ъ“. В «Выборе» не смогли подтвердить планы на застройку Яменского: Александр Цыбань не отвечал на звонки „Ъ“, а его пресс-служба не смогла отправить якобы готовый ответ на запрос „Ъ“ в течение недели.

В региональном управлении архитектуры и градостроительства не уточнили, где именно может находиться земельный фонд «Выбора», пояснив лишь, что все высотные девелоперские проекты будут реализовываться в соответствии с принятым в 2018 году генпланом поселения.

Согласно документу высотная жилищная застройка в Яменском сельском поселении может вестись в поселке Солнечный, где планируют реализовать свой проект ООО «Квартал», близкое девелоперу Евгению Хамину и располагающее 11 га, и ООО «Вит-строй», осваивающее несколько участков общей площадью более 300 га (на части из них предполагаются многоэтажки). Также возведение высоток предусмотрено на части территории хутора Ветряк, находящегося в непосредственной близости к границе с облцентром. Здесь участком в 12,5 га под многоэтажную жилую застройку владеет ЗАО «РИСК». Согласно градостроительной документации, на этом участке возможно возведение 86,3 тыс. кв. м жилья. Еще на 11,5 га территории хутора запланировано размещение индивидуальной жилой застройки объемом 5 тыс. кв. м.

Экс-директор РИСК Александр Мельник рассказал „Ъ“, что фактически не руководит компанией с начала 2018 года. С новым директором компании Виталием Васильевым связаться не удалось. Источник „Ъ“ в окружении менеджеров пояснил, что права на управление компанией перешли Александру Цыбаню.

Ранее РИСК пришлось неоднократно оспаривать право на землю у целого ряда частных лиц. Так, в начале 2016 года Александр Поминов, доверенное лицо известного местного бизнесмена Виталия Польщикова, пытался оспорить в районном суде право собственности на 25,6 га в хуторе Ветряк. В итоге суд отказал господину Поминову в иске. Кроме того, в 2017 году арбитражный суд Воронежской области отказал в иске местному ООО «Импульсстрой» к отделу имущественных и земельных отношений Рамонской администрации с требованием о признании договора купли-продажи участка хутора Ветряк недействительным и применении последствий недействительности сделки. Как сказано в судебном решении, среди собственников спорных земель фигурирует Алина Цыбань-Загарина — дочь Александра Цыбаня и девелопер Антон Евсеев. Уже в прошлом году в Рамонском райсуде ряд физлиц попытались добиться признания незаконным факта формирования и утверждения проекта границ участков, а также признать недействительным договор купли-продажи земель. Однако суд снова встал на сторону РИСК, это решение вступило в законную силу в июне 2019 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «РИСК» находится в стадии реорганизации. Впервые общество было зарегистрировано в 2004 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. По 35% долей принадлежало ЗАО «Топаз плюс» экс-директора РИСК Александра Мельника (ликвидировано вследствие банкротства) и ОАО «Перестраховочная компания “Экспресс ре”» (также ликвидировано). По 10% владели АИЖК Воронежской области, ООО «Теорема» и Вячеслав Кулаков (сын экс-губернатора Владимира Кулакова). По итогам 2017 года убыток компании составил 7,3 млн руб.

Гендиректор ООО «Вит-строй» Лариса Соболева сообщила „Ъ“, что все проекты многоэтажной жилой застройки компании в микрорайоне находятся «в стадии заморозки». «Поиск соинвесторов или продажа участков с проектами планировались ранее, — подтвердила госпожа Соболева. — Переговоры велись с несколькими крупными девелоперами, в том числе с “Выбором”, но все они завершились на начальной стадии». Очевидно, компания Александра Цыбаня начнет реализацию своих проектов в Рамонском районе на активах РИСК.

Коммерческий директор воронежского агентства недвижимости «Трансферт» Галина Колокольникова считает многоэтажную застройку поселения перспективной, в отличие от коттеджной, которая «на данный момент себя уже исчерпала». Успешность продаж в новой комплексной застройке будет зависеть, по мнению эксперта, от ценовой политики девелоперов.

Председатель совета директоров СК «Инстеп», депутат облдумы Анатолий Шмыгалев полагает, что «строительному бизнесу в столице Черноземья уже тесно». «Недостаток свободных площадей и их высокая стоимость, ограниченность энергетических сетей и дорогостоящее подключение к ним прямым образом увеличивают стоимость квадратного метра в городской черте, — пояснил девелопер. — Свободные площади в близлежащих районах способны решить задачу снижения высокой стоимость жилья, так как дают возможность строить больше, а значит — доступнее. Выход за пределы Воронежа — сегодня реальный путь для девелоперов и государства как минимум для сохранения существующих темпов строительства». «При выходе в пригород застройщик, согласно нормативам, продумывает не только строительство жилого квартала, но и целого комплекса социальной инфраструктуры», — напомнил господин Шмыгалев.

Ирина Лобанова