Круглый стол «Эскроу-счета: трудности и перспективы нового механизма финансирования жилищного строительства»

17 июля 2019 года состоится круглый стол газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по теме «Эскроу-счета: трудности и перспективы нового механизма финансирования жилищного строительства».

С 1 июля 2019 года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, должны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. В рамках круглого стола предлагается обсудить принципы проектного финансирования. Участники встречи узнают, какие механизмы финансирования предлагают банки, как проводится оценка девелоперов, насколько высок риск, что часть уже строящихся объектов не сможет завершить строительство по старому принципу, но и не войдет в новую схему, обсудят сложности взаимодействия между сторонами.

В рамках круглого стола будут также обсуждаться следующие вопросы:

• Влияние новой схемы финансирования на развитие жилищного строительства в регионе.

• Юридический аспект новой схемы финансирования. Практика применения новой схемы.

• Предложения банков: индивидуальный подход к каждому девелоперу или формирование комплексных предложений?

• Как идет оценка девелоперов? Требования банков и возможности застройщиков.

Спикерами на мероприятие приглашены:

– первый заместитель председателя правительства – министр строительства Пермского края Михаил Сюткин;

– управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова;

– эксперты консалтинговой компании «ЮКЕЙ».

К обсуждению приглашаются также девелоперы, представители банковского сообщества и эксперты.

Модератором круглого стола выступит директор АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА – Пермь» Лилия Ширяева.

Мероприятие пройдет 17 июля с 15 до 17 часов в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье» по адресу: ул. Петропавловская, 59 (вход со стороны сквера Уральских добровольцев).

По итогам встречи газета «Коммерсантъ-Прикамье» подготовит информационные материалы в ежедневную газету и на сайт. На мероприятие будут приглашены СМИ города Перми.

Участие в круглом столе бесплатное. Количество гостей ограничено, поэтому просим подтвердить свое участие до конца дня 15 июля по телефону +7 982-437-47-11 (Елена Серебрякова) или по электронной почте: pr@kommersant.perm.ru.

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