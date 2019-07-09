Воронежцы вышли на пикет против уплотнительной застройки на улице Лизюкова

В сквере у Никитинской библиотеки в центре Воронежа прошел пикет против уплотнительной застройки в Коминтерновском районе по адресу Лизюкова, 50а. На этом участке ООО «Стройфинанс» Андрея Мороговского планирует возвести многоэтажный дом. В пикете приняло участие 11 человек.

К протестующим вышел руководитель управления строительной политики Воронежа Владимир Пешков. В мэрии заверили, что «уже много лет» погружены в проблему: «Город отказал в выдаче разрешения на это строительство и почти шесть лет судился с застройщиком, который оспаривал такое решение. Чтобы не допустить стройки, юристы и профильные структурные подразделения администрации прошли все инстанции — вплоть до кассации, но, к сожалению, мэрию решением суда вынудили выдать разрешение на строительство». Проектная документация на 25-этажный дом прошла экспертизу, но мэрии удалось в ходе переговоров снизить высоту здания до 16 этажей. В то же время переговоры об обмене участками «результатов не дали», подчеркнули в мэрии.

Отметим, что городская администрация пыталась добиться рассмотрения кассационной жалобы на решение первой инстанции, на постановления апелляции и кассации в Верховном суде, но в передаче жалобы в судебную коллегию было отказано.

О перспективах застройки в Воронеже — в материале “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин