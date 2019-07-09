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09 июля, вторник
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Ростов-на-Дону. Юг России
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12:12
Лукашенко обвинил Россию в «торможении» переговоров об интеграции
16:22
Депутат ставропольской краевой Думы попал в список богатейших госслужащих
15:08
На Дону с начала года задержали 325 тонн товаров без ветеринарных документов
13:26
Трое депутатов заксобрания Кубани вошли в список самых богатых госслужащих России
12:47
В список богатейших госслужащих России вошел депутат донского заксобрания
12:29
Дело кубанского судьи Александра Турицына рассмотрит Ростовский облсуд
12:05
В Ростовской области лимит по кредитным картам увеличился на 14,5%
11:31
Краснодарцы едут в отпуск в Сочи, Анапу и Геленджик
11:23
В Георгиевске пьяный полицейский насмерть сбил женщину на пешеходном переходе
11:20
На Дону местный житель незаконно добывал полезные ископаемые
10:58
Валентина Матвиенко высоко оценила работу руководства Ставрополья
10:53
Врача из Анапы обвиняют в причинении смерти восьмилетней пациентки
10:36
В ростовском театре Горького назначили нового главного режиссера
10:13
В Сочи объявлен конкурс на должность мэра города
10:11
В Первомайском районе установят подстанцию скорой помощи за 56 млн рублей
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Простил клиенту долг по ипотеке и помог выкупить дом
Подробно
11
Твердые знаки. История
Ъ-Юг России-Online
от
09.07.2019, 11:19
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Бизнес
Финансы
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Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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