«Коммерсантъ-Сибирь» отпраздновал совершеннолетие на черно-белой вечеринке

Традиционная черно-белая вечеринка с газетой «Коммерсантъ» прошла в Новосибирске. В этом году она была приурочена к двум впечатляющим датам: 30-летию со дня выхода первого номера газеты и 18-летию существования сибирского представительства издательского дома «Коммерсантъ». Мероприятие стало первым в череде летних встреч, на которых деловое сообщество города в непринужденной обстановке может построить новые связи и просто хорошо провести время.



Черный и белый — цвета бумажной газетной полосы, а потому и цвета дресс-кода вечеринки. Еженедельная черно-белая газета «Коммерсантъ» стала первым частным деловым изданием в стране. Вот уже 30 лет „Ъ“ является символом качественной аналитической журналистики, непредвзято и взвешенно рассказывая о ключевых событиях в бизнесе. За эти годы издание перестало быть только черно-белым, обросло множеством тематических приложений, освоило радио и интернет, стало выходить чаще, но не изменило своим главным принципам — объективности, оперативности и достоверности.

Открывая вечер, генеральный директор «Коммерсантъ-Сибирь» Ольга Добарская обратила внимание, что «совершеннолетие» сибирской редакции совпало с юбилеем всего издательского дома, и поблагодарила надежных партнеров и верных друзей, которые принимают активное участие в жизни газеты. Тепло поздравили коллектив издания почетные гости вечера — глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова и руководитель департамента информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Они пожелали редакции не останавливаться на достигнутом и оставаться примером того, какой должна быть настоящая профессиональная журналистика.

2019 год в России объявлен Годом театра, и организаторы вечера не обошли это стороной. Партнер вечера, компания «Премьер БКС», разыграла тематический приз — абонемент на посещение спектаклей в театре «Красный факел». Вручая приз, директор новосибирского филиала «Премьер БКС» Николай Соколов пожелал газете «Коммерсантъ» дальнейшего развития и поблагодарил за плодотворное сотрудничество. Если «Коммерсантъ» умеет обращаться с фактами, то «Премьер БКС» — с инвестициями, приумножая их и заставляя деньги работать.

Гости приема посмотрели постановку «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем» по одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Роли Ивана Ивановича, Ивана Никифоровича и всех сопутствующих персонажей исполнили известные новосибирские актеры Егор Овечкин и Артем Находкин. За хорошее настроение публики и душевную атмосферу живой музыки отвечал ансамбль «НОВАТ».

На этом подарки и призы не закончились. Компания «Ауди центр Новосибирск», официальный дилер автомобилей Audi, случайным образом выбрала счастливчика, который в течение целого дня сможет испытывать новый автомобиль бренда. Кстати, уникальный 48-часовой тест-драйв нового автомобиля Audi уже доступен в Новосибирске.

Компания по производству стальных дверей Gerda разыграла сертификат на покупку качественной и надежной входной двери. А партнер «Коммерсантъ-Сибирь», центр лечебного голодания «Улутай» угостил всех целебным травяным чаем.

Лето с газетой «Коммерсантъ» продолжается. Следующее традиционное мероприятие элитного закрытого клуба новосибирских бизнесменов — игра в крокет.