Назван победитель второго творческого конкурса строителей «Нам песня строить и жить помогает». На сцену Ледового дворца 8 августа во время праздничного концерта ко Дню строителя с сольным номером выйдет Алевтина Обухова, менеджер компании «Петербургская Недвижимость» (Setl Group).

4 июля во дворце «Олимпия» состоялся гала-концерт финалистов конкурса строительной песни.

Это первое событие программы мероприятий, которую Союз строительных объединений и организаций при поддержке правительства Санкт-Петербурга и Российского союза строителей реализует в Северной столице к Дню строителя.

Творческий конкурс строителей «Нам песня строить и жить помогает» — самый молодой проект в программе мероприятий Дня строителя. Он появился в прошлом году и сразу стал одним из самых ярких событий главного отраслевого праздника. Проект реализуется при поддержке холдинга Setl Group и лично председателя совета директоров компании Максима Шубарева.

В нынешнем году конкурс стартовал в январе с приема заявок. По итогам заочного тура в финал вышли 12 строителей-артистов — «золотая дюжина»-2019. Финал состоялся 4 июля, он прошел в формате гала-концерта, где участники представили свои номера. Наставник финалистов ILLIO, исполнитель итальянской музыки и автор проекта Musica Dell’anima, провел огромную работу с каждым из «золотой дюжины», подобрал музыкальный материал и поставил уникальные номера, которые предстояло оценить жюри.

Жюри конкурса составили Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга; Татьяна Буланова, заслуженная артистка России; Илья Еременко, генеральный директор Setl City; ILLIO, наставник финалистов. Председатель жюри — заслуженный деятель искусств России, лауреат премии правительства Санкт-Петербурга Геннадий Шагаев.

Перед началом конкурсной программы с добрыми пожеланиями выступил Илья Еременко, генеральный директор Setl City, отметив, что Холдинг с большим удовольствием поддерживает творческий конкурс, и выразив уверенность, что проект будет успешно развиваться и в будущем.

Выступления 12 финалистов — «Золотой дюжины»-2019 — оценивались по 10-балльной системе по двум критериям: вокальные данные и артистизм.

По решению жюри победителем второго творческого конкурса «Нам песня строить и жить помогает» стала Алевтина Обухова, менеджер-консультант ЦРП «Петербургская Недвижимость», выступающая под псевдонимом Аля Гарсиа. Аля обожает музыку, ведет отличный музыкальный блог в Инстаграм, занимается йогой, успешно и с улыбкой продает квартиры и, конечно, поет.

Алевтина Обухова — Аля Гарсиа — получила право выступить на сцене СКК «Ледовый дворец» 8 августа с сольным номером во время праздничного концерта, посвященного Дню строителя.

Вместе с Алевтиной Обуховой на концерте, посвященном главному отраслевому празднику, выступят звезды российской эстрады: Василий Герелло, Татьяна Буланова, Юрий Лоза, Алексей Кортнев, Тимур Родригес. Хедлайнер концерта — Полина Гагарина.

Все финалисты второго творческого конкурса строителей «Нам песня строить и жить помогает» отмечены памятными знаками и приглашены на концерт в Ледовый дворец. Там в их исполнении прозвучит «Марш веселых ребят», строка из которого послужила названием конкурса.

Во время концерта шло зрительское голосование. Гостям мероприятия при входе выдавались флаеры для голосования, которые были собраны по окончании выступлений конкурсантов. По результатам подсчета голосов приз зрительских симпатий был отдан музыкальному коллективу группы «Эталон». Этот музыкальный коллектив совсем молодой: он был образован в марте этого года. В его составе восемь сотрудников компании: инженеры, менеджеры по продажам, геодезисты и другие.

Специальными гостями концерта стали победители первого конкурса: дуэтом спели Алина Шеенкова и Евгений Лихардов (группа ЛСР), а также Ренат Султанов (компания «Рентал-Строй»). Еще один особый гость, встреченный зрителями с необычайной теплотой, — это девятилетний Максим Курочкин, победитель вокального конкурса «Новые голоса», который организует компания «Главстрой Санкт-Петербург».

Программа мероприятий к празднику «День строителя — 2019» в Санкт-Петербурге шагает дальше. Строителей ждут церемонии награждения за добросовестный труд, спортивный праздник «За труд и долголетие», награждение победителей конкурса рисунков «Мои родители — строители!», велопробег. И конечно, праздничный концерт в Ледовом дворце 8 августа — это центральное событие программы.