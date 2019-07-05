ФАС рассмотрит жалобу на новосибирского рэпера Элджея

Федеральная антимонопольная служба России рассмотрит жалобу на новосибирского хип-хоп исполнителя Алексея Узенюка, выступающего под псевдонимом Элджей, говорится в материалах регионального управления службы.

Дело о нарушении законодательства о рекламе было возбуждено в марте 2019 года. Обратившийся к антимонопольщикам заявитель посчитал, что на плакате на станции метро «Студенческая» с анонсом концерта размещалась заниженная возрастная маркировка «12+». Сам концерт прошел 8 марта в «Экспоцентре». При этом на сайте площадки указывалось ограничение «18+». «В репертуаре исполнителя находятся песни, содержащие нецензурную брань, а также запрещенная для распространения среди детей информация, способная вызвать у детей желание потреблять алкоголь и запрещенные вещества»,— говорится в документе.

Заседание по рассмотрению жалобы пройдет 13 августа. Певцу может грозить штраф до 2,5 тыс. руб.

Юлия Сасевич