Хакасский суд признал законным приговор экс-менеджеру фармкомпании за взятку

Верховный суд Хакасии оставил в силе приговор бывшему менеджеру фармацевтической компаний «Р-фарм» Александру Гитеру, осужденному за дачу крупной взятки. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Уголовное дело в отношении Александра Гитера было передано в суд в конце 2017 года. По данным следствия, с январь по декабрь 2016 года осужденный передал бывшему главному врачу республиканской клинической больницы Владимиру Семенову взятку на общую сумму более 660 тыс. руб. Первую часть вознаграждения на 500 тыс. руб. он передал деньгами, вторую — планшетом, телефонами и часами. Силовики установили, что деньги полагались за создание АО «Р-фарм» и других возглавляемых подсудимым компаний благоприятных условий при проведении тендеров на поставку медтоваров для нужд больницы.

В апреле 2019 года горсуд Абакана приговорил обвиняемого к семи с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима, назначив ему штраф на сумму более 3 млн руб. По данным прокуратуры, адвокаты подсудимого попытались оспорить приговор в связи с его необоснованностью, однако Верховный суд Хакасии отклонил доводы защиты, как и поданную апелляцию.

Ранее по этому делу был осужден бывший главный врач больницы Владимир Семенов по факту получения взятки. В июне 2017 года суд приговорил его к трем годам в колонии строгого режима со штрафом 2,7 млн руб.

Илья Галагуз