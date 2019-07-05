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Самые богатые супруги

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Годовой доход супруги (млн руб.)
Ольга Богомаз (супруга губернатора Брянской области Александра Богомаза) 1226,8
Гульсина Минниханова (супруга главы Татарстана Рустама Минниханова) 154,9
Ольга Голубева (супруга губернатора Ростовской области Василия Голубева) 49,3
Людмила Николаева (супруга губернатора Якутии Айсена Николаева) 39,5
Анна Цивилева (супруга губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева) 27,2
Людмила Усс (супруга главы Красноярского края Александра Усса) 18,9
Наталья Артамонова (супруга губернатора Липецкой области Игоря Артамонова) 17,1
Ирина Дрозденко (супруга губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко) 14,7
Ольга Дюмина (супруга губернатора Тульской области Алексея Дюмина) 13,9
Елена Аксенова (супруга губернатора Республики Крым Сергея Аксенова) 13
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