Суд вновь отказал ИКМО «Сампсониевское» в иске к горизбиркому

Санкт-Петербургский городской суд отказал в удовлетворении административных исковых требований ИК МО «Сампсониевское» в иске горизбиркому.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, председатель ИКМО указывал на то, что передавать полномочия в ТИК №22 не было необходимости, а также, что ИКМО бы самостоятельно справилась со всеми кандидатами. Суд с этими доводами не согласился.

Напомним, что ранее горизбирком продлил срок принятия документов у претендентов на получение статуса кандидатов в муниципальные депутаты в муниципальные образования «Екатерингофский», «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское» и «Сергиевское».