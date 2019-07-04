Билеты до конца века

1 июля горожане столкнусь с проблемой: они не смогли оплатить проезд в общественном транспорте с помощью карт «Ситикард». Как впоследствии выяснилось, у карт истек срок действия. Теперь, сообщили в ООО «Ситикард», он продлен до 2099 года.

Директор «Ситикардр» Юрий Рябиков отметил, что для продления срока действия карды нет необходимости обращаться в пункт обслуживания, это можно сделать через «Сбербанк онлайн», в МФЦ или в метро.