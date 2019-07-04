На Дону предприятие оштрафовали за складирование навоза на участке

В результате проверки в отношении ОАО «Имени Ленина» в Матвеево-Курганском районе Ростовской области инспекторы Россельхознадзора обнаружили на участке компании свалку навоза. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Площадь загрязненного участка составляет 0,039 га. Навоз извлекали экскаватором и укладывали по периметру участка до момента высыхания. Затем его вывозили на принадлежащие компании поля и использовали в качестве удобрений.

Специалисты Россельхознадзора отобрали образцы почты на анализ, который показал, что почва токсична. ОА «Имени Ленина» привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв (ч. 2 ст. 8.7 КРФ об АП) и оштрафовали на 200 тыс. руб.

Дарья Голякова