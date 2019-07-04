В Кронштадте проходит панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам

В четверг, 4 июля, в Морском Никольском соборе в Кронштадте проходит панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам. Ее служит митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, глава Санкт-Петербургской митрополии Ворсанофий.

На религиозном мероприятии присутствуют 180 священнослужителей и около 200 моряков местного военного гарнизона.

Напомним, что все 14 моряков-подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в акватории Баренцева моря, были жителями Петербурга и Ленинградской области.

Подробнее о произошедшей трагедии — в материале «Ъ» «Гидронавты погибли в объемном пожаре».