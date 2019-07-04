Ремонтные работы на дорогах Новосибирской области проходят по ночам

Минтранс Новосибирской области в полночь провел проверку ремонта одной из ключевых магистралей областного центра — улицы Гоголя. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКД 2.0»). Как сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Ставицкий, ключевые магистрали Новосибирска ремонтируют в позднее время, чтобы не создавать помех дорожному движению днем, когда его интенсивность в разы выше. Замминистра уточнил, что ночью работать безопаснее и продуктивнее.

«В этом году по нацпроекту региону предстоит освоить порядка 5,5 млрд руб., из которых городу предусмотрен 1 млрд руб. Деньги очень большие, соответственно, спрос серьезный, работы должны быть выполнены качественно. Реализация нацпроекта находится на контроле у губернатора Новосибирской области и у минтранса»,— отметил Сергей Ставицкий.

О ходе выполнения работ на улице, названной в честь великого русского писателя Н.В. Гоголя, доложили представители подрядных организаций и заказчика (мэрия Новосибирска). Здесь на участке протяженностью 1,3 км (от ул. Мичурина до ул. Ипподромской) выполняется фрезерование и устройство выравнивающего слоя, поднятие смотровых колодцев инженерных коммуникаций и дождеприемных колодцев до уровня верха покрытия, нанесение горизонтальной дорожной разметки термопластиком. На объекте Сергей Ставицкий проконтролировал работы по устройству верхнего слоя покрытия — он проверил качество и температуру асфальтобетонной смеси, необходимую документацию. Замминистра отметил, что по составу смеси замечаний нет: температура хорошая, также подготовлена техника. Есть некоторые замечания по документации, которые необходимо исправить.

Заместитель министра также рассказал, что в целом работы на дорожных объектах в рамках нацпроекта в регионе ведутся на 100 участках из запланированных 117. Кроме Новосибирска, новый асфальт в 2019 году появится в Бердске, Искитиме, Оби, поселке Кольцово, на региональных и межмуниципальных автодорогах. В нормативное состояние приведут полотно общей протяженностью 159,9 км. За шесть лет планируется отремонтировать, в том числе капитально, реконструировать и построить порядка 1,2 тыс. км региональных трасс и 187,5 км местных дорог.

На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Новосибирской области до 2024 года будет выделено более 39 млрд руб., из них средства федерального бюджета — 8,2 млрд, областного — 29,1 млрд, а также средства бюджетов муниципалитетов.

Напомним, что глава области Андрей Травников 27 июня в ходе объезда объектов нацпроекта проинспектировал ход работ по реконструкции автодорог в Бердске и в Искитиме. Губернатор отметил важность качественного выполнения работ и необходимость реагировать на малейшие нарушения при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».