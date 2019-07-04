Экс-глава томского МЧС осужден на семь лет за взятку

В Томске сегодня вынесли приговор бывшему начальнику регионального управления МЧС Михаилу Бегуну, который обвинялся в получении взятки. Как сообщила представитель регионального Следственного комитета России Елена Лебедева, спасателю назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, экс-начальнику томского главка МЧС выписали штраф в размере 1,5 млн руб. и лишили звания генерал-майор внутренней службы.

Михаила Бегуна, который возглавлял томский главк МЧС с 2016 года, задержали в июле 2018 года. Сотрудники ФСБ, в чьей разработке он находился, взяли его с поличным. По версии следствия, Михаил Бегун получил от директора фирмы взятку 300 тыс. руб. за незаконную выдачу лицензии на монтаж и обслуживание систем пожарной безопасности. Эти деньги генерал якобы собирался передать на оплату гонорара адвокатов, защищающих кузбасских спасателей в деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Обвиняемый утверждал, что купюры, которые нашли в его служебном кабинете, ему подбросили, а дело сфабриковали.

Подробнее об аресте Михаила Бегуна — в материале “Ъ-Сибирь” «Папка чрезвычайной ценности»

Илья Николаев